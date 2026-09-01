В первый день сентября ожидаются гроза, град и локальные наводнения
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В первый день сентября ожидаются гроза, град и локальные наводнения

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Во вторник во многих регионах Латвии ожидаются грозовые ливни, местами они будут сильными, предупреждают синоптики.

В первой половине дня гроза возможна лишь местами - в основном на юге Курземе и в Земгале. Во второй половине дня она ожидается на большей части территории страны. Количество осадков в отдельных местах за короткое время может достичь месячной нормы, вызвав затопление улиц, дворов, подвалов и низких мест. 

Местами гроза будет сопровождаться градом и сильными порывами ветра.

На солнце воздух во вторник прогреется до +18...+23 градусов.

В Риге дождь и гроза возможны во второй половине дня. Температура воздуха в столице составит около +20 градусов.

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ЗемгалеКурземеПрогноз погоды

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