Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
В первый день сентября ожидаются гроза, град и локальные наводнения
Во вторник во многих регионах Латвии ожидаются грозовые ливни, местами они будут сильными, предупреждают синоптики.
В первой половине дня гроза возможна лишь местами - в основном на юге Курземе и в Земгале. Во второй половине дня она ожидается на большей части территории страны. Количество осадков в отдельных местах за короткое время может достичь месячной нормы, вызвав затопление улиц, дворов, подвалов и низких мест.
Местами гроза будет сопровождаться градом и сильными порывами ветра.
На солнце воздух во вторник прогреется до +18...+23 градусов.
В Риге дождь и гроза возможны во второй половине дня. Температура воздуха в столице составит около +20 градусов.