В первый день сентября ожидаются гроза, град и локальные наводнения

В первой половине дня гроза возможна лишь местами - в основном на юге Курземе и в Земгале. Во второй половине дня она ожидается на большей части территории страны. Количество осадков в отдельных местах за короткое время может достичь месячной нормы, вызвав затопление улиц, дворов, подвалов и низких мест.