"Истерика капризного детсадовца": Кулбергс жестко прошелся по главе МВД Домбраве
Премьер-министр Андрис Кулбергс обрушился с резкой критикой на план Национального объединения по ограничению иммиграции. Предложение главы МВД Яниса Домбравы он назвал политическим театром и "истерикой капризного детсадовца".
В публикации в X Андрис Кулбергс назвал представленное коалиции предложение министра внутренних дел Яниса Домбравы "имитацией борьбы с мигрантами", а деятельность Национального объединения в сфере ограничения иммиграции в целом - "истерикой капризного детсадовца".
По мнению Кулбергса, Домбраву интересует не реальный результат в ограничении миграции, а "громкие и бессмысленные крики", с помощью которых он "дурачит собственных избирателей".
Премьер раскритиковал Домбраву за то, что тот якобы не понял, что значит быть министром, поскольку направил в правительство совершенно несогласованный документ. Представленный Домбравой план не был согласован с 14 учреждениями, в том числе с различными министерствами и предпринимателями.
"Просто прийти, бросить документ на стол правительства, а затем объявить, что "все выступают против борьбы с иммиграцией", - это примитивная, дешевая и популистская ловля избирателей, не имеющая под собой никаких оснований", - заявил Кулбергс.
На заседании коалиционных партий в понедельник политические силы договорились, что документ необходимо согласовать. В пятницу, 4 сентября, состоится специальное политическое заседание, на котором планируется договориться о его содержании.
По мнению главы правительства, возражения против предложенного НО плана носят не формальный, а существенный характер. В частности, Домбрава "внезапно решил подать в суд на двух еврокомиссаров и предложить поправки к директиве Европейского союза".
"Министр внутренних дел не может просто обойти все процедуры работы Кабинета министров, бросить в правительство ни с кем не согласованный документ и потребовать немедленно принять по нему решение", - продолжил Кулбергс.
По его словам, если власти действительно хотят ограничить нелегальную миграцию, необходимы результат, подготовленные решения и профессиональная работа, а не громкие лозунги и политический театр.
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По словам Домбравы, МВД переработало итоговые выводы парламентской комиссии по расследованию в план действий, предусматривающий меры по устранению причин проблем, связанных с иммиграцией. Они затрагивают в том числе сферу высшего образования.
План также предусматривает ответственность для предпринимателей, которые "с помощью различных схем пытаются легализовать здесь иммигрантов", и для участников незаконного бизнеса по перевозке людей, прибывающих из других стран Евросоюза.
Домбрава сообщил, что сейчас план включает более 70 пунктов с конкретными алгоритмами дальнейшего формирования иммиграционной политики. По мнению политика, она должна строиться с учетом интересов национальной безопасности.
Отраслевые министерства, в свою очередь, смогут оценивать, каким образом обеспечить страну необходимой рабочей силой. Например, готовить специалистов в латвийских учебных заведениях либо привлекать работников из других стран ЕС и "безопасных третьих стран".
Домбрава также отметил, что в плане предлагается определить четкий перечень государств, из которых привлечение иммигрантов будет недопустимо. Кроме того, могут быть названы страны, откуда разрешат привлекать лишь ограниченное число людей, например высококвалифицированных специалистов. Продвигаемый Домбравой в коалиции план по ограничению иммиграции среди прочего предусматривает введение квот для граждан третьих стран.
Документ подготовлен на основании выводов парламентской комиссии Сейма по расследованию вопросов иммиграции, которую ранее возглавлял Домбрава. В ее итоговый доклад вошло около 100 рекомендаций по совершенствованию иммиграционной политики и контроля за ней, сообщила агентству LETA советник министра Мария Луиза Ратниеце. Заняв пост министра внутренних дел, Домбрава начал продвигать практическое внедрение этих рекомендаций.
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Национальное объединение вызовет Кулбергса на разговор
Национальное объединение потребует от премьер-министра Андриса Кулбергса объяснений в связи с его возражениями против плана мер по ограничению иммиграции. Об этом агентству LETA заявил заместитель председателя парламентской фракции НО Артурс Бутанс.
По словам политика, Национальное объединение вошло в эту коалицию, чтобы работать, а ограничение иммиграции является одним из приоритетов партии.
"Именно поэтому мы добились, чтобы эта цель была закреплена как в правительственной декларации, так и в плане действий. Внезапные эмоциональные возражения заставляют задуматься об интересах узких экономических групп или нежелании отдельных политиков выполнять план действий. Для нас это неприемлемо, поэтому мы потребуем от премьера объяснений", - заявил Бутанс.
Депутат отметил, что формат получения объяснений в НО еще предстоит определить. При этом партия обязательно пригласит премьер-министра лично разъяснить свою позицию.
Отвечая на вопрос, продолжит ли НО работу в коалиции, Бутанс заявил, что партия по-прежнему надеется достичь договоренности об ограничении иммиграции. "Поэтому мы хотим убедиться, что премьер не изменил свое мнение и что узкие экономические группы не повлияли на способность правительства действовать. Другие вопросы сейчас на повестке дня не стоят", - сказал политик.