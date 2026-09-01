"Истерика капризного детсадовца": Кулбергс жестко прошелся по главе МВД Домбраве

Премьер раскритиковал Домбраву за то, что тот якобы не понял, что значит быть министром, поскольку направил в правительство совершенно несогласованный документ. Представленный Домбравой план не был согласован с 14 учреждениями, в том числе с различными министерствами и предпринимателями.