Ринкевич обратился к школьникам 1 сентября: "Понимаю, что многим поздравления кажутся неуместными"
Президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравил школьников, учителей и родителей с Днем знаний. В своем обращении он напомнил, что новый учебный год принесет не только радость и открытия, но и непростые моменты, когда особенно важно не оставаться со своими проблемами в одиночестве.
Эдгар Ринкевич отметил, что 1 сентября по-разному воспринимают и дети, и взрослые. Одни ждали возвращения в школу с нетерпением, для других этот день наполнен тревогой и неизвестностью, а кто-то предпочел бы еще немного продлить каникулы.
"Понимаю, что многим поздравления кажутся неуместными, ведь теперь каждый день будет будить будильник, который неизменно звонит немного раньше, чем хотелось бы", - обратился президент к школьникам.
По его словам, в школе дети учатся не только тому, что записано в учебных программах. Здесь они находят друзей, учатся спорить, понимать чужую точку зрения и справляться даже с теми предметами, которые совсем не вызывают интереса.
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Президент предупредил, что в новом учебном году наряду с радостью и чувством удовлетворения могут быть моменты, когда кажется, что ничего не получается и выхода нет.
"Просите о помощи! В школе должны учиться все - и школьники, и учителя, и родители. Умение искать и находить помощь очень важно для каждого", - подчеркнул Ринкевич.
Отдельно он обратился к родителям, педагогам и всем работникам системы образования. Президент призвал помнить, что школа и все связанные с ней дискуссии существуют прежде всего ради детей и их будущего.
"Слушайте друг друга, разговаривайте, ищите решения. Если общей целью будет светлое будущее детей, правильный путь обязательно удастся найти", - заявил он.
Особое поздравление Ринкевич адресовал первоклассникам, сравнив их с покорителями Вселенной знаний. "Сегодня вы почти как покорители Вселенной. Это Вселенная знаний. Вы оказались в новом мире - на планете знаний и открытий. Рядом с вами будут другие астронавты, которые тоже неуверенно делают первые шаги в новом месте", - написал президент.
Он пожелал первоклассникам интересных открытий во время их первой школьной миссии, а всем школьникам, родителям и педагогам - удачи и успехов в новом учебном году.
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