Ринкевич обратился к школьникам 1 сентября: "Понимаю, что многим поздравления кажутся неуместными"

Особое поздравление Ринкевич адресовал первоклассникам, сравнив их с покорителями Вселенной знаний. "Сегодня вы почти как покорители Вселенной. Это Вселенная знаний. Вы оказались в новом мире - на планете знаний и открытий. Рядом с вами будут другие астронавты, которые тоже неуверенно делают первые шаги в новом месте", - написал президент.