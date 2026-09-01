Дроны пересекли границы Латвии и Эстонии: ночью в небо подняли истребители НАТО
В ночь на вторник беспилотники создали угрозу воздушному пространству сразу двух стран Балтии. В Латвии и Эстонии объявляли тревогу, а на перехват дронов поднимали истребители НАТО.
В 3:11 Силы обороны Эстонии предупредили об угрозе с воздуха жителей уездов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа. В 3:48 такое предупреждение получили также жители уездов Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.
Начальник Департамента стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии подполковник Уку Аролд сообщил ERR, что беспилотники находились в воздушном пространстве страны, в связи с чем в небо подняли турецкие истребители.
"Были замечены беспилотники, которые двигались параллельно восточной границе Эстонии и восточной границе Латвии, а также залетели на территорию Эстонии. Поэтому мы объявили тревогу", - сказал Аролд.
Незадолго до 6:00 тревогу отменили, сообщает ERR. "Ночью в нескольких регионах Эстонии была объявлена воздушная тревога после того, как беспилотники приблизились к нашей границе и вошли в воздушное пространство Эстонии", - написал в социальных сетях министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
В ответ на угрозу с авиабазы Эмари подняли истребители НАТО. Позднее Силы обороны Эстонии отменили воздушную тревогу.
По словам Цахкны, НАТО отреагировала быстро и именно так, как предусмотрено планами.
"Альянс сохраняет бдительность и готов защищать территорию союзников", - подчеркнул министр.
Подобные инциденты являются прямым следствием войны, развязанной Россией против Украины, заявил Цахкна. Он подчеркнул, что давление на Москву необходимо усилить, чтобы добиться прекращения агрессии.
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Ночью украинские беспилотники атаковали порт Усть-Луга, расположенный на северо-западе России, на берегу Финского залива неподалеку от границы с Эстонией. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "В результате удара беспилотников зафиксированы повреждения в районе порта Усть-Луга, произошло возгорание", - заявил губернатор.
Как уже сообщало агентство LETA, предупреждение об угрозе со стороны беспилотников в ночь на вторник объявили и Национальные вооруженные силы Латвии (НВС).
В 2:00 жители Лудзенского края получили на мобильные телефоны сообщения о возможной угрозе воздушному пространству. В 2:25 латвийская армия сообщила, что предполагаемая угроза миновала.
В 3:37 НВС объявили о воздушной угрозе в Алуксненском крае. В связи с этим были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.
В 4:17 воздушная угроза, объявленная в Алуксненском крае, миновала.