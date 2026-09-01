Дроны пересекли границы Латвии и Эстонии: ночью в небо подняли истребители НАТО

Незадолго до 6:00 тревогу отменили, сообщает ERR. "Ночью в нескольких регионах Эстонии была объявлена воздушная тревога после того, как беспилотники приблизились к нашей границе и вошли в воздушное пространство Эстонии", - написал в социальных сетях министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.