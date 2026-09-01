"Его обидели мусорники" - в Пурвциемсе мужчина устроил странный дебош во дворе
В рижском Пурвциемсе полуголый мужчина устроил дебош во дворе многоэтажек - бил машины, переворачивал мусорные контейнеры и валялся на траве. В итоге на место пришлось вызывать не только полицию, но и медиков.
Мужчина во дворе многоэтажных домов на улице Ницгалес привлек внимание живущих поблизости людей свои неадекватным поведением. Свой гнев он вымещал на автомобилях, но больше всего досталось мусорным контейнерам.
"Просто человек в джинсах бегал полуголый. Бил машины, валялся на траве, переворачивал мусорные контейнеры. Я просто здесь живу, и дворник попросил вызвать полицию. Знаком ли он нам, живет ли здесь - мы этого не знаем", - рассказал один из местных жителей.
Государственная полиция задержала мужчину, однако находиться в закрытой части полицейского автомобиля за решеткой ему явно не понравилось. Свою агрессию он продолжил проявлять уже внутри машины, ударяя по ней.
По словам местных жителей, мужчина злился на мусорные контейнеры, потому что, как он утверждал, они его "обидели".
"Мне его все-таки жалко. Неадекватный. Вот эту машину он бил. Кричал, что его обидели", - рассказал очевидец.
Из-за поведения мужчины и его высказываний на место пришлось вызвать медиков. В итоге они доставили дебошира в соответствующее медицинское учреждение.