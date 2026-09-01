"Его обидели мусорники" - в Пурвциемсе мужчина устроил странный дебош во дворе

"Просто человек в джинсах бегал полуголый. Бил машины, валялся на траве, переворачивал мусорные контейнеры. Я просто здесь живу, и дворник попросил вызвать полицию. Знаком ли он нам, живет ли здесь - мы этого не знаем", - рассказал один из местных жителей.