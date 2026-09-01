1 сентября на улицах и в школах Риги в 2026 году
Школы снова открывают двери - сколько детей начнут учиться в Латвии 1 сентября
В 2026/2027 учебном году в учреждениях общего образования Латвии начнут учиться около 224 тысяч школьников, в том числе 19 тысяч первоклассников и 2500 детей - гражданских жителей Украины, свидетельствуют предварительные данные Министерства образования и науки.
Учебный процесс в муниципальных, частных и специальных учреждениях общего образования будут обеспечивать около 26 тысяч педагогов.
В новом учебном году учебный процесс будет проходить в 455 муниципальных учреждениях общего образования. Среди них 23 начальные школы, 234 основные школы, 168 средних школ и 30 государственных гимназий. Также продолжат работу 37 специальных образовательных учреждений.
Кроме того, 1 сентября двери откроют 72 частных учреждения общего образования.
По прогнозам, в профессиональном образовании в 2026/2027 учебном году число учащихся останется примерно на прежнем уровне - около 28 тысяч человек. Новый учебный год на первом курсе 53 учреждений профессионального образования начнут около 10 тысяч учащихся, свидетельствуют данные Министерства образования и науки.