Школы снова открывают двери - сколько детей начнут учиться в Латвии 1 сентября

По прогнозам, в профессиональном образовании в 2026/2027 учебном году число учащихся останется примерно на прежнем уровне - около 28 тысяч человек. Новый учебный год на первом курсе 53 учреждений профессионального образования начнут около 10 тысяч учащихся, свидетельствуют данные Министерства образования и науки.