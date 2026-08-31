Машину отбросило с путей после сильного удара - подробности ДТП под Салдусом, в котором пострадали мать и дочь

Руководитель отдела коммуникации и маркетинга Vivi Сигита Паула сообщила, что никто из пассажиров поезда не пострадал. "После столкновения были эвакуированы 31 пассажир. Чтобы они смогли добраться до места назначения, оперативно был организован дополнительный поезд от остановочного пункта Салдус, который доставил пассажиров дальше по их запланированным маршрутам. По имеющейся у нас информации, автомобиль находился на регулируемом железнодорожном переезде. Как только машинист нашего поезда заметил его, он применил экстренное торможение и звуковой сигнал, но, к сожалению, избежать столкновения не удалось. Сразу же были вызваны оперативные службы. Хочу также напомнить, что возле железнодорожных путей необходимо соблюдать правила безопасности, поскольку любое необдуманное действие может привести и к смертельным последствиям", - заявила Паула.