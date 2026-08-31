Машину отбросило с путей после сильного удара - подробности ДТП под Салдусом, в котором пострадали мать и дочь
Люди, которые вчера утром хотели воспользоваться поездом, следовавшим из Лиепаи в Ригу, неподалеку от Салдуса столкнулись с серьезной задержкой из-за аварии. На железнодорожном переезде перед поездом выехал легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали две женщины, находившиеся в машине.
От серебристого Volkswagen Golf остался практически смятый каркас. Самые серьезные повреждения пришлись на заднюю часть автомобиля, где сидела молодая женщина. Единственным относительно удачным обстоятельством стало то, что после удара машину сразу отбросило с путей, а не протащило вперед, и автомобиль не начал переворачиваться.
По инерции машина также снесла светофор, который показывает водителям приближение поезда. Поэтому движение на этом участке некоторое время придется регулировать сотрудникам железной дороги.
У разбитого автомобиля журналисты "Degpunktā" встретили мужчину, знакомого с пострадавшими. Он рассказал, что в машине ехали мать и дочь.
"Мать с дочерью ехали. Дочке нужно было в университет. Наверное, задумалась. Она вообще не остановилась, даже скорость не снизила, ничего", - рассказал мужчина.
В аварию попал поезд, который выехал из Лиепаи около пяти часов утра. Неподалеку от Салдуса он простоял более двух часов и прибыл в Ригу только примерно в 11 часов.
Сам поезд получил сравнительно небольшие видимые повреждения. Несмотря на серьезную задержку, пассажиров не оставили на месте происшествия - для них организовали другой транспорт.
Руководитель отдела коммуникации и маркетинга Vivi Сигита Паула сообщила, что никто из пассажиров поезда не пострадал. "После столкновения были эвакуированы 31 пассажир. Чтобы они смогли добраться до места назначения, оперативно был организован дополнительный поезд от остановочного пункта Салдус, который доставил пассажиров дальше по их запланированным маршрутам. По имеющейся у нас информации, автомобиль находился на регулируемом железнодорожном переезде. Как только машинист нашего поезда заметил его, он применил экстренное торможение и звуковой сигнал, но, к сожалению, избежать столкновения не удалось. Сразу же были вызваны оперативные службы. Хочу также напомнить, что возле железнодорожных путей необходимо соблюдать правила безопасности, поскольку любое необдуманное действие может привести и к смертельным последствиям", - заявила Паула.
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Обе женщины, находившиеся в легковом автомобиле, получили травмы нескольких частей тела и были доставлены в больницу. Одна из пострадавших после аварии находилась в тяжелом состоянии.