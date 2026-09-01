Страдает имидж города: рижанка пожаловалась на 22-й автобус и отношение контролера к туристу
Поездка из аэропорта в центр Риги обернулась для туриста неприятным опытом: контролер, по словам очевидцев, не стала объяснять правила покупки билета, а перешла на крик. История вызвала дискуссию местных жителей в соцсетях.
Жительница Риги написала, что автобус №22 является единственным общественным транспортом из аэропорта и потому регулярно используется туристами. По ее мнению, именно поэтому информация о покупке билетов должна быть максимально понятной для иностранных пассажиров, а сотрудники - способными хотя бы на базовую коммуникацию на английском языке.
"Как может быть, что в 22-м автобусе, который является единственным общественным транспортом из аэропорта, то есть таким, которым регулярно пользуются туристы, нет инструкций по покупке билетов на английском?" - возмутилась она.
По словам женщины, во время поездки контролер попыталась выяснить ситуацию с одним из туристов. Когда мужчина на английском языке пытался объяснить, что не понял, как работает система покупки билета, контролер, как утверждается, начала кричать на весь автобус, что не говорит по-английски.
Автор публикации назвала произошедшее одним из самых неловких моментов, которые ей приходилось наблюдать, и заявила, что подобное поведение создает у иностранцев крайне неприятное первое впечатление о Риге.
Что ответила Rīgas satiksme
В Rīgas satiksme заявили, что информация о покупке билетов на английском языке все же доступна. Она размещена на остановке в аэропорту и на билетных автоматах, которые позволяют выбрать английский язык. Кроме того, двуязычная информация размещена непосредственно в автобусах маршрута №22 возле кабины водителя.
При этом представители предприятия признали, что ситуацию необходимо дополнительно оценить. "Еще раз оценим, достаточно ли она понятна, а также проверим коммуникацию контролеров в конкретной ситуации", - сообщили в Rīgas satiksme.
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Там также рассказали, что сейчас ведется работа над новой закупкой, которая должна предусматривать возможность оплачивать проезд непосредственно банковской картой.
Отдельно предприятие пояснило ситуацию с QR-кодами. По словам Rīgas satiksme, ранее планировалось разместить на QR-кодах информацию на английском языке, однако такое решение согласовать не удалось. На наклейках с QR-кодами разрешили размещать информацию только на латышском языке.
"Нужно просто спросить" - и другие мнения
В комментариях мнения пользователей разделились. Некоторые поддержали претензии к работе контролеров. Они рассказывали, что сталкивались с ситуациями, когда сотрудники Rīgas satiksme разговаривали с пассажирами грубо и на латышском языке. По словам одной из участниц обсуждения, она неоднократно видела, как контролеры могли буквально кричать на человека, который готов был сразу заплатить штраф и не сопротивлялся.
Другие, напротив, считают, что ответственность лежит прежде всего на самих туристах. По их мнению, перед поездкой в другую страну вполне можно заранее изучить, как работает местный общественный транспорт и где покупать билеты. "Я заранее изучаю, как мне купить билет, а если совсем не понимаю - элементарно спрашиваю", - написал один из участников дискуссии.
Некоторые пользователи напомнили, что билетный автомат находится непосредственно на остановке возле аэропорта, а приобрести билет можно также у водителя. Поэтому, по их мнению, проблема не настолько серьезна, как ее представляют.
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При этом другие комментаторы обратили внимание на то, что иностранному туристу вовсе не всегда легко разобраться в местной системе сразу после прилета. Языковой барьер, усталость после перелета, стресс и незнакомая обстановка могут существенно осложнить ситуацию. "Важно создавать инклюзивную и понятную городскую инфраструктуру как для гостей, так и для местных жителей", - считает одна из участниц обсуждения.
Не только язык: туристы жалуются на систему покупки билетов
В дискуссии появились и более конкретные претензии к самой билетной системе.
Одна из пользовательниц рассказала, что туристы регулярно пытаются сканировать QR-коды в общественном транспорте, однако не всегда понимают, что именно должно произойти после сканирования. По ее мнению, QR-код должен сразу вести к приложению или понятной инструкции, позволяющей иностранцу быстро приобрести билет. Другой пассажир обратил внимание на билетные автоматы: если, например, приезжает семья из пяти человек, не всегда очевидно, как приобрести сразу пять билетов одной покупкой.
Впрочем, нашлись и пассажиры с совершенно противоположным опытом. Одна из участниц рассказала, что работает в аэропорту и сама неоднократно помогала иностранцам разобраться с покупкой билетов. Другая сообщила, что ее муж работает водителем автобуса №22 и всегда старается помочь пассажирам, в том числе объясняет, на какой остановке им нужно выйти. По ее словам, дома они даже изучают карту Риги и расположение гостиниц, чтобы водитель мог подсказать туристам нужную остановку.