Страдает имидж города: рижанка пожаловалась на 22-й автобус и отношение контролера к туристу

Другие, напротив, считают, что ответственность лежит прежде всего на самих туристах. По их мнению, перед поездкой в другую страну вполне можно заранее изучить, как работает местный общественный транспорт и где покупать билеты. "Я заранее изучаю, как мне купить билет, а если совсем не понимаю - элементарно спрашиваю", - написал один из участников дискуссии.