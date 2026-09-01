"Попробуйте нас взломать": эксперт предложил превратить "белых хакеров" в тестировщиков госcистем

"Перед тем как медикамент сертифицируется и выпускается в оборот, существует определенный период проверки. После животных есть люди, какие-то группы людей, которые испытывают медикаменты", - пояснил он. По мнению Церса, похожий принцип можно было бы использовать и в сфере кибербезопасности. После запуска информационной системы ее можно дополнительно проверять с помощью независимых специалистов, которые будут искать уязвимости уже в работающем продукте. "Белые хакеры могут быть теми людьми, которые после выпуска продукта, после запуска какой-то киберсистемы в оборот, тестируют ее", - считает эксперт.