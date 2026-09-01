"Попробуйте нас взломать": эксперт предложил превратить "белых хакеров" в тестировщиков госcистем
После масштабных кибератак на Latvijas Valsts meži и CSDD в Латвии обсуждают новый способ защиты госcистем: разрешить "белым хакерам" искать уязвимости и платить им за найденные проблемы.
До 28 августа для общественного обсуждения были доступны подготовленные Министерством обороны поправки к Закону о национальной кибербезопасности. Разработать нормативное регулирование участия "белых хакеров" (то есть специалистов по кибербезопасности, которые ищут слабые места в информационных системах с целью их защиты) в защите критической инфраструктуры министерству поручил премьер-министр.
Однако, по мнению присяжного адвоката Олава Церса, в предложенных изменениях отсутствует важный механизм - стимул для специалистов самостоятельно искать уязвимости в информационных системах. В частности, речь идет о возможности выплачивать "белым хакерам" вознаграждение или премию за обнаруженные проблемы.
Церс считает, что рассчитывать исключительно на добровольное участие специалистов было бы наивно. "Белые хакеры" тратят немало времени и денег на получение профессиональных навыков и, как правило, уже работают в IT-компаниях, поэтому их участие в защите государственных систем также может иметь материальную мотивацию. Эксперт предлагает посмотреть на эту проблему несколько иначе - по аналогии с разработкой лекарств.
"Перед тем как медикамент сертифицируется и выпускается в оборот, существует определенный период проверки. После животных есть люди, какие-то группы людей, которые испытывают медикаменты", - пояснил он. По мнению Церса, похожий принцип можно было бы использовать и в сфере кибербезопасности. После запуска информационной системы ее можно дополнительно проверять с помощью независимых специалистов, которые будут искать уязвимости уже в работающем продукте. "Белые хакеры могут быть теми людьми, которые после выпуска продукта, после запуска какой-то киберсистемы в оборот, тестируют ее", - считает эксперт.
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При этом, по его мнению, принципиально важно создать для специалистов понятную мотивацию.
"Очень важно, на мой взгляд, предусмотреть также какое-то вознаграждение, премию или другой бонус за то, если этот белый хакер находит дыру в файрволе, которую не заметил разработчик или проверяющий", - заявил Церс.
Эксперт считает, что такой подход способен изменить мотивацию специалистов. Вместо того чтобы пытаться взломать систему ради незаконного заработка, у человека появляется легальный способ проверить ее защищенность и получить деньги за обнаруженную проблему. Таким образом, обнаруженная уязвимость не становится инструментом для атаки, а превращается в возможность сделать систему безопаснее.
Более того, эксперт допускает создание специальных команд и даже своеобразных соревнований для "белых хакеров". Например, разработчик выпускает новый продукт и официально предлагает специалистам попытаться его взломать. Тот, кто первым обнаружит серьезную уязвимость, получает премию. "Вот мы разрабатываем новый продукт, идите попробуйте его взломать - тот, кто взломает, получит премию", - описал возможный формат Церс.
На первый взгляд такая идея может показаться парадоксальной: государство фактически приглашает специалистов взламывать собственные системы. Однако именно независимый взгляд, по мнению эксперта, способен обнаружить те проблемы, которые разработчики могут не заметить. По его мнению, именно такой независимый подход мог бы стать эффективным дополнительным уровнем тестирования информационных систем и критической инфраструктуры.
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"Это был бы очень хороший режим тестирования, но это тестирование как услуга, за которую, возможно, кому-то также нужно платить", - подытожил Церс.