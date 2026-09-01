1 сентября в Риге весь общественный транспорт работает бесплатно

С 31 августа по рабочим дням и с 5 сентября по выходным изменятся также расписания автобусов №36 и №58. Автобусы №58 больше не будут курсировать до Вецаки и вернутся на основной маршрут Пурвциемс - Вецмилгравис. Небольшие изменения предусмотрены и в расписании автобуса №56.