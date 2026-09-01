1 сентября в Риге весь общественный транспорт работает бесплатно
Фото: LETA
Сегодня в Риге не нужно платить за общественный транспорт.
В Латвии

1 сентября в Риге весь общественный транспорт работает бесплатно

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Otkrito.lv

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1 сентября в Риге общественный транспорт стал бесплатным для всех пассажиров. Одновременно Rīgas satiksme начнет переводить часть маршрутов на осеннее расписание.

В первый день нового учебного года, 1 сентября, все пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев Rīgas satiksme могут ездить бесплатно. Регистрировать поездку не требуется. Это предусмотрено обязательными правилами Рижской думы о льготах на проезд.

Также с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт постепенно перейдет на осенние расписания. С 1 сентября они начнут действовать на маршрутах трамвая №1, автобуса №3, а также троллейбусов №4 и №17.

С 31 августа по рабочим дням и с 5 сентября по выходным изменятся также расписания автобусов №36 и №58. Автобусы №58 больше не будут курсировать до Вецаки и вернутся на основной маршрут Пурвциемс - Вецмилгравис. Небольшие изменения предусмотрены и в расписании автобуса №56.

Темы

ПурвциемсВецмилгрависRīgas satiksmeВецаки

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