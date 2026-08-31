ВИДЕО: выживший в трагедии Maxima Карлис спустя почти 13 лет открыл Сад памяти жертвам обрушения

В тот день мама Карлиса Айя Копштале забрала сына из детского сада, после чего они заехали в Maxima. Ничего особенного покупать не собирались - взяли молоко, а затем Карлис захотел мороженого. Они находились возле холодильной витрины, когда внезапно погас свет и начали рушиться конструкции. Айя потеряла сознание. Позже она рассказывала, что следующей отчетливой картиной для нее стала уже машина скорой помощи. Первым ее вопросом было: где Карлис? Медики ответили, что мальчик находится в другой машине и с ним все в порядке.