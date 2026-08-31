Открытие Сада памяти в Золитуде
В Золитуде, на улице Приедайнес, 20А, открыли Сад памяти, посвященный трагическим событиям 21 ноября 2013 года.
ВИДЕО: выживший в трагедии Maxima Карлис спустя почти 13 лет открыл Сад памяти жертвам обрушения
В понедельник в Золитуде, на улице Приедайнес, 20А, открыли Сад памяти, посвященный трагическим событиям 21 ноября 2013 года. Otkrito побывал на церемонии открытия.
На церемонию пришли около 100 человек - родственники погибших, люди, пережившие трагедию, представители городских и государственных учреждений. Многие принесли цветы и свечи. Несмотря на то, что открытие мемориала стало долгожданным событием, атмосфера оставалась очень серьезной и печальной. Люди держались сдержанно, много молчали, некоторые не могли сдержать слез.
Видеорепортаж с места событий:
Особенно символичным стал момент открытия Сада памяти. Эту роль доверили Карлису Копшталсу - человеку, который сам оказался под завалами Maxima в тот страшный вечер. 21 ноября 2013 года ему было всего пять лет, и он стал единственным ребенком, пострадавшим при обрушении магазина.
В тот день мама Карлиса Айя Копштале забрала сына из детского сада, после чего они заехали в Maxima. Ничего особенного покупать не собирались - взяли молоко, а затем Карлис захотел мороженого. Они находились возле холодильной витрины, когда внезапно погас свет и начали рушиться конструкции. Айя потеряла сознание. Позже она рассказывала, что следующей отчетливой картиной для нее стала уже машина скорой помощи. Первым ее вопросом было: где Карлис? Медики ответили, что мальчик находится в другой машине и с ним все в порядке.
Мать и сына нашли среди завалов одними из первых. На помощь людям еще до прибытия основных спасательных служб бросились строители, работавшие неподалеку. Они обнаружили пятилетнего Карлиса, а немного позже - его маму. Пострадавшая при обрушении женщина Алена Бурве также помогла вынести мальчика из разрушенного магазина.
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Карлис получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы, однако обошлось без переломов. Его мама пострадала сильнее - у нее были сломаны несколько ребер и лопатка, а также диагностировано сотрясение мозга. Сначала обоих доставили в Гайльэзерс, затем Карлиса перевели в Детскую клиническую университетскую больницу, а Айю - в Больницу травматологии и ортопедии. Мальчику, находившемуся после произошедшего в состоянии шока, организовали помощь психолога.
Сама Айя впоследствии считала, что Карлису удалось избежать более тяжелых травм в том числе потому, что в момент падения конструкций она инстинктивно пыталась защитить сына. Спустя почти 13 лет тот самый пятилетний мальчик, которого вынесли из разрушенной Maxima, вернулся сюда уже взрослым - чтобы символично открыть Сад памяти о тех, кого спасти тогда не удалось.
С речами на церемонии выступили мэр Риги Виестурс Клейнбергс, глава Государственной пожарно-спасательной службы генерал Мартиньш Балтманис, руководитель Центра поддержки бригад Imanta Службы неотложной медицинской помощи Сармите Лейтане, представитель общества Zolitūde 21.11 Регина Лочмеле, а также авторы Сада памяти Индра Озола, Ингуна Эллере и Игорь Губенко. Перед собравшимися выступил хор Rātspuni.
Сам Сад памяти занимает территорию площадью 0,8 гектара. Его создавали как место, где родственники погибших и люди, пережившие трагедию, смогут спокойно побыть наедине со своими воспоминаниями, провести памятные мероприятия или просто прийти сюда в тишине.
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Одним из главных элементов сада стали 54 зеркальные сферы разного размера из полированного металла - по числу людей, погибших 21 ноября 2013 года. В глубине сада создан Холм тишины с круглой водной поверхностью, отражающей небо. Территорию окружают насаждения и линейный парк, который соединяет мемориал с окружающей городской средой. По замыслу авторов, здесь должен ощущаться переход от повседневного городского ритма к месту памяти и тишины.
Первоначальное финансирование проекта составляло почти два миллиона евро. Позднее дополнительно было выделено еще 11 131 евро из бюджета Рижского самоуправления.
Напомним, вечером 21 ноября 2013 года в Золитуде обрушился торговый центр Maxima. Погибли 54 человека, еще несколько десятков получили травмы. Среди погибших были и трое спасателей, которые прибыли на место после первого обрушения. Строительные эксперты впоследствии пришли к выводу, что причиной катастрофы стали ошибки в расчетах конструкций крыши. Трагедия в Золитуде стала одной из самых тяжелых в истории современной Латвии.