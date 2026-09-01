Фон дер Ляйен: Европа должна готовиться к катастрофам, которые будут происходить одновременно в нескольких местах
Фото: ZUMAPRESS.com
ЕС готовится к одновременным природным катастрофам и другим кризисам.
В мире

Фон дер Ляйен: Европа должна готовиться к катастрофам, которые будут происходить одновременно в нескольких местах

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Этим летом Европа столкнулась с беспрецедентным масштабом жары и лесных пожаров. Теперь европейцев предупреждают: в будущем одновременно могут произойти сразу несколько катастроф, способных перегрузить возможности отдельных стран.

Европе необходимо готовиться к новой реальности, в которой разрушительные природные катастрофы и другие кризисы могут происходить одновременно в нескольких местах, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. После масштабных лесных пожаров этого лета Европейский союз намерен уделять больше внимания не только реагированию на катастрофы, но и их прогнозированию, предотвращению и заблаговременной подготовке.

"Мы должны быть готовы к миру, в котором экстремальные явления происходят все чаще, в нескольких местах и одновременно", - заявила фон дер Ляйен в понедельник в Европейском центре координации чрезвычайного реагирования.

По ее словам, под влиянием изменения климата характер катастроф меняется. В результате несколько кризисов могут возникнуть одновременно, что способно серьезно перегрузить возможности отдельных стран по реагированию на них.

Нынешний сезон лесных пожаров в Европе начался необычно рано. С апреля Механизм гражданской защиты ЕС из-за пожаров приводился в действие уже десять раз. В районах повышенного риска заранее разместили почти 800 пожарных, а летом в оказании помощи участвовали команды из 25 стран. Из-за пожаров этим летом были эвакуированы около 300 000 человек.

"Мне кажется, у нас хорошая стратегия, однако необходимо делать больше, поскольку изменение климата уже не стучится в дверь - оно уже находится в комнате", - заявила комиссар ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисами Хаджа Лахбиб.

По данным Еврокомиссии, в этом году в Евросоюзе сгорело более 600 000 гектаров земли. Это более чем в два раза превышает средний показатель за последние 20 лет.

Фон дер Ляйен считает, что простой мобилизации ресурсов после начала пожара, наводнения или землетрясения уже недостаточно. ЕС хочет перейти к системе, в которой гораздо большую роль будут играть предотвращение катастроф, заблаговременная подготовка и более раннее реагирование.

Одной из главных проблем при этом остается финансирование. Несколько стран ЕС пытаются сократить государственные расходы. Однако комиссар ЕС по климатической политике Вопке Хукстра подчеркивает, что своевременные инвестиции в защиту от катастроф обходятся дешевле, чем последующее покрытие огромного ущерба, нанесенного стихийными бедствиями.

При этом Европейскому союзу приходится готовиться не только к климатическим угрозам. В планировании гражданской защиты все больше внимания уделяется сценарию, при котором одновременно могут произойти наводнения или лесные пожары, кибератаки и саботаж критически важной инфраструктуры.

Дополнительную обеспокоенность вызывают угрозы со стороны России в отношении стран Балтии. В ЕС уже неоднократно заявляли о необходимости укреплять координацию действий во время кризисов, создавать чрезвычайные резервы и повышать готовность населения. В частности, европейцам рекомендуют быть готовыми в случае чрезвычайной ситуации самостоятельно обеспечивать свои базовые потребности как минимум в течение 72 часов.

Темы

ЕвропаУрсула фон дер ЛяйенИзменение климатаЕвропейский союз

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