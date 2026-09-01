Фон дер Ляйен: Европа должна готовиться к катастрофам, которые будут происходить одновременно в нескольких местах

Европе необходимо готовиться к новой реальности, в которой разрушительные природные катастрофы и другие кризисы могут происходить одновременно в нескольких местах, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. После масштабных лесных пожаров этого лета Европейский союз намерен уделять больше внимания не только реагированию на катастрофы, но и их прогнозированию, предотвращению и заблаговременной подготовке.