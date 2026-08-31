Иностранцам в Латвии готовят новые ограничения: под ударом работа, учеба и вид на жительство

"Еще работая в Сейме, в парламентской следственной комиссии мы выявили целый ряд проблем в иммиграционной системе Латвии и подготовили конкретные рекомендации по их устранению. Теперь эти рекомендации должны превратиться в конкретные решения. План предусматривает квоты для граждан третьих стран, более строгие требования к иностранным студентам и вузам, а также значительно более жесткий контроль в сфере занятости и проживания", - заявил министр внутренних дел.