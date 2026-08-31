Иностранцам в Латвии готовят новые ограничения: под ударом работа, учеба и вид на жительство
В Латвии готовят масштабное ужесточение иммиграционной политики. План МВД предусматривает квоты для граждан третьих стран, новые требования к иностранным студентам, усиленный контроль за трудоустройством и более жесткие правила для просителей убежища.
Министр внутренних дел Янис Домбрава продвигает в коалиции план мер по ограничению иммиграции, который, среди прочего, предусматривает введение квот для граждан третьих стран. План разработан на основе выводов парламентской следственной комиссии Сейма по вопросам иммиграции. В свое время ее возглавлял Домбрава, а в итоговый доклад комиссии вошло около 100 рекомендаций по совершенствованию иммиграционной политики и контроля за ней, сообщила агентству LETA советник министра Мария Луиза Ратниеце.
Теперь, занимая пост министра внутренних дел, Домбрава инициировал практическую реализацию этих рекомендаций Сейма. Министерство внутренних дел совместно с другими ответственными учреждениями подготовило конкретный план мер, который также соответствует положениям правительственной декларации. В понедельник его планируется рассмотреть на заседании по сотрудничеству коалиции, после чего документ намерены включить в повестку дня Кабинета министров.
"Еще работая в Сейме, в парламентской следственной комиссии мы выявили целый ряд проблем в иммиграционной системе Латвии и подготовили конкретные рекомендации по их устранению. Теперь эти рекомендации должны превратиться в конкретные решения. План предусматривает квоты для граждан третьих стран, более строгие требования к иностранным студентам и вузам, а также значительно более жесткий контроль в сфере занятости и проживания", - заявил министр внутренних дел.
Один из наиболее существенных пунктов плана предусматривает установление количества граждан третьих стран, которые смогут въезжать и находиться в Латвии. Это должно дать государству больше возможностей контролировать масштабы иммиграции.
Одновременно предлагается ограничить возможности граждан третьих стран заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых, сохранив объективно обоснованные исключения, а также сократить использование недобросовестных посреднических компаний при трудоустройстве иностранцев.
Планируется также ограничить работу иностранцев на таких платформах, как Bolt и Wolt, усилив проверки личности и наличия права на работу, а также не допуская к работе через платформы людей, у которых нет соответствующего правового основания для трудоустройства в Латвии.
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Для студентов из третьих стран предлагается ужесточить условия приема, требования к посещению занятий и ограничения их общей доли в латвийских вузах.
Одновременно предполагается усилить ответственность самих вузов за нарушения при приглашении студентов из третьих стран. В качестве одной из санкций за существенные нарушения предусмотрена возможность аннулирования аккредитации.
Также предлагается запретить заключать договоры с агентствами по привлечению студентов из третьих стран, за исключением привлечения граждан государств НАТО и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
План предусматривает обязанность для просителей убежища регулярно регистрироваться, а за несоблюдение этого требования предлагается установить наказание. В случае самовольного отсутствия предполагается аннулировать заявление о предоставлении убежища и выдворять человека из страны. Также предусматривается проведение регулярных рейдов.
Для увеличения возможностей Государственной пограничной охраны план предусматривает также введение Государственной службы обороны в погранохране.
Как ранее сообщало LETA, проект решения правительства предусматривает поддержку изложенных в докладе предложений и решений. Все учреждения, ответственные за выполнение мер, должны до октября 2027 года отчитаться перед Министерством внутренних дел о ходе их реализации. Само министерство до декабря следующего года должно представить правительству отчет о выполнении плана.
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План предусматривает подготовку поправок к Уголовному закону, устанавливающих уголовную ответственность за сознательное оказание физической или информационной поддержки иностранному государству или в его интересах при использовании миграции как инструмента давления и осуществлении других гибридных угроз против Латвии.
Также планируется оценить возможность заключения договоров о правовой помощи с государствами, откуда идут наиболее значительные миграционные потоки и с гражданами которых при въезде и проживании в Латвии связаны существенные риски подделки документов.
Кроме того, предполагается оценить возможность обязать просителей убежища регулярно регистрироваться, если они проживают за пределами центра размещения просителей убежища. За несоблюдение этих правил предлагается установить наказание, а в случае самовольного отсутствия - аннулировать заявление о предоставлении статуса просителя убежища и выдворять человека из страны.
План предусматривает введение новых проверок безопасности в Рижском аэропорту, а также у международных наземных и морских пассажирских перевозчиков. Они должны будут проверять, не используется ли билет, зарегистрированный на имя другого человека, сопоставляя удостоверяющий личность документ с данными билета.
Что касается студентов, планируется уточнить цели стратегии экспорта высшего образования Латвии, чтобы устранить противоречия с соображениями национальной безопасности. Это предполагает определение целевых стран для привлечения студентов, установление строгих критериев соответствия требованиям для учебы в латвийских вузах, а также усиление основанного на данных контроля за студентами из третьих стран во время учебы и получение информации об их дальнейшей деятельности после окончания латвийского вуза.
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План предусматривает подготовку поправок к Закону о высших учебных заведениях, согласно которым иностранные студенты должны будут посещать не менее 70% занятий. Также предлагается отчислять студентов, которые в течение учебного года без уважительной причины пропустили более трех дней.
Одновременно предполагается разработать необходимые поправки к нормативным актам, установив ограничения на долю иностранных студентов в латвийских вузах. Предлагается, чтобы она не превышала 50% от общего числа студентов. Кроме того, планируется установить отдельные ограничения на долю студентов из третьих стран среди всех иностранных студентов.
Предлагаются и изменения требований к приему иностранных студентов. Согласно плану, у студентов из третьих стран перед поступлением в латвийский вуз оценка ни по одному предмету не должна быть ниже восьми баллов.
В докладе также предлагается подготовить изменения нормативного регулирования, предусматривающие возможность аннулировать аккредитацию образовательного учреждения за существенные или систематические нарушения, связанные с приемом иностранных студентов и соблюдением условий их проживания.
План предполагает создание системы учета рабочего времени граждан третьих стран, работающих в Латвии. И пригласивший работника работодатель, и сам приглашенный сотрудник должны будут обеспечивать регистрацию отработанных часов.
Также предлагается подготовить поправки к Иммиграционному закону, согласно которым приглашать граждан третьих стран для трудоустройства сможет только то предприятие, на котором работник фактически будет выполнять свою работу.
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Одновременно планируется разработать и внедрить механизм усиленного контроля за компаниями, предоставляющими услуги по обеспечению предприятий иностранной рабочей силой.
План также предусматривает поправки к Закону о дорожном движении, которые обяжут граждан третьих стран получать водительские права Европейского союза, если они необходимы для выполнения трудовых обязанностей в компании, зарегистрированной в ЕС.
Кроме того, предлагается внедрить механизмы проверки фактических навыков вождения приглашенных водителей из третьих стран независимо от наличия у них водительских прав, полученных в этих странах.