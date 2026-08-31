Из школы - к животным: как первоклассникам бесплатно посетить Рижский зоопарк
Уже завтра, 1 сентября, с началом нового учебного года Рижский зоопарк приглашает первоклассников отметить первую школьную неделю особым приключением. С 1 по 6 сентября для всех первоклассников 2026/2027 учебного года вход в Рижский зоопарк будет бесплатным.
Акция стартует уже во вторник, 1 сентября, и продлится до воскресенья, 6 сентября, включительно. Таким образом, первоклассники смогут выбрать для посещения зоопарка как сам День знаний, так и любой из последующих дней первой школьной недели или выходные.
Как получить бесплатный входной билет? Чтобы получить бесплатный билет, в кассе Рижского зоопарка нужно предъявить подтверждение того, что ребенок учится в 1 классе в 2026/2027 учебном году — ученический билет или профиль в E-klase, где виден статус первоклассника или первоклассницы.
После первого школьного звонка — в зоопарк! Отправиться в зоопарк можно и после торжественной части первого школьного дня: кассы Рижского зоопарка в летний сезон открыты ежедневно с 10:00 до 18:00, а находиться на территории можно до 19:00. Внутренние экспозиции доступны до 18:30, а Тропический дом — с 11:00 до 18:30.
Планируйте посещение всей семьей Во время акции цены на остальные входные билеты в Рижский зоопарк остаются прежними. Ознакомиться с актуальной стоимостью и доступными видами билетов можно на сайте Рижского зоопарка.