Из школы - к животным: как первоклассникам бесплатно посетить Рижский зоопарк

После первого школьного звонка — в зоопарк! Отправиться в зоопарк можно и после торжественной части первого школьного дня: кассы Рижского зоопарка в летний сезон открыты ежедневно с 10:00 до 18:00, а находиться на территории можно до 19:00. Внутренние экспозиции доступны до 18:30, а Тропический дом — с 11:00 до 18:30.