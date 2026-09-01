Латвия оказалась на последнем месте в ЕС по производству пива
В 2025 году страны Европейского союза произвели 34,4 млрд литров пива. Это на 0,7% меньше, чем в 2024 году, но на 2,2% больше по сравнению с 2020 годом. Доля Латвии в производстве пенного напитка очень скромная.
Как сообщает Eurostat, большая часть произведенного пива — 32,3 млрд литров — содержала более 0,5% алкоголя. На слабоалкогольное пиво с содержанием алкоголя менее 0,5% и безалкогольное пиво пришлось 2,1 млрд литров.
Крупнейшим производителем пива в ЕС в 2025 году стала Германия, где было произведено 7,4 млрд литров — 21,6% всего реализованного производства пива в Евросоюзе.
Второе место заняла Испания с 5,3 млрд литров (15,5%), третье — Польша с 3,5 млрд литров (10,2%).
В пятерку крупнейших производителей также вошли Нидерланды — 2,4 млрд литров (6,9%) и Франция — 2,1 млрд литров (6,0%).
Латвия с 65,6 млн литров оказалась на последнем месте в ЕС, уступив и Эстонии (113 млн литров) и Литве (288 млн литров). По некоторым странам, впрочем, Eurostat данных не приводит.