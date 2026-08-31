Регион Балтийского моря хотят превратить из "зоны риска" в "зону коллективной защиты"
28 августа 2026 года государственный секретарь Министерства внутренних дел Латвии Димитрий Трофимов принял участие во встрече по гибридной безопасности во Фленсбурге, Германия. На ней министры внутренних дел стран Балтийского моря договорились создать новую рабочую группу для оперативной координации.
Встреча прошла в военно-морском учебном центре Мюрвик. Чиновники обсудили неотложные вопросы политики безопасности, от которых зависит общее будущее региона Балтийского моря. В центре дискуссий находились гибридные атаки, осуществляемые иностранными государствами с целью подорвать безопасность региона, дестабилизировать демократические системы и ослабить экономику стран.
Как отметил на встрече министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, резко увеличилось количество атак с использованием беспилотников, кибератак, случаев шпионажа, распространения дезинформации, проведения тайных операций и умышленных поджогов объектов критической инфраструктуры. Также все чаще используются так называемые "одноразовые агенты".
Участники встречи согласились, что события последнего времени отчетливо свидетельствуют о повышении качества и интенсивности подобных атак. Поэтому регион должен быть готов к дальнейшему обострению ситуации, связанной с гибридными угрозами.
Общая цель стран заключается в том, чтобы значительно быстрее расследовать инциденты, проводить политику сдерживания и защищаться от гибридных угроз. Таким образом регион Балтийского моря планируется превратить из "зоны коллективного риска" в "зону коллективной защиты".
По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу быстрого реагирования по гибридной безопасности Rapid Hybrid Security Task Force. В нее войдут государственные секретари министерств внутренних дел стран Балтийского моря. Группа должна будет обеспечить оперативные каналы связи и совместно разрабатывать оценки гибридных угроз.
Участники также пришли к выводу, что при планировании многолетнего бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы приоритетное внимание необходимо уделить технологиям защиты от беспилотников и укреплению регионального оперативного сотрудничества.
Читайте продолжение после рекламы
Во встрече участвовали представители Латвии, Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, Литвы, Польши, Швеции, Норвегии и Ирландии, которая в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза.