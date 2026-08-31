Регион Балтийского моря хотят превратить из "зоны риска" в "зону коллективной защиты"

Как отметил на встрече министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, резко увеличилось количество атак с использованием беспилотников, кибератак, случаев шпионажа, распространения дезинформации, проведения тайных операций и умышленных поджогов объектов критической инфраструктуры. Также все чаще используются так называемые "одноразовые агенты".