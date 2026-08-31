Гладиолусы по 3 евро, гортензии по 8: изучаем цены и ассортимент цветов накануне 1 сентября
В преддверии 1 сентября цветочные прилавки становятся особенно востребованными и оживленными. Otkrito отправился на Центральный рынок в Риге, чтобы узнать, какие цветы выбирают покупатели ко Дню знаний и как изменились цены.
Покупатели присматриваются к разным вариантам, сравнивают цены и выбирают как небольшие букеты, так и отдельные цветы, из которых композицию можно собрать самостоятельно. Продавцы отмечают, что в эти дни предпочтение часто отдают именно сезонным цветам.
Несмотря на большой выбор, традиции перед началом учебного года практически не меняются. Яркие астры и высокие гладиолусы остаются одними из самых узнаваемых цветов, которые ассоциируются с первым школьным днем.
Цены на цветы заметно различаются в зависимости от их вида и размера букета. Астры можно купить по 60 центов за штуку, а небольшой готовый букет обойдется примерно в 2,50 евро. Один гладиолус стоит около 3 евро. Букет небольших роз стоит около 6 евро, один подсолнух — 3 евро, а букет далий — около 8 евро. Более крупные композиции из разных цветов стоят в среднем около 15 евро. Одними из самых дорогих оказались гортензии — стоимость одного цветка составляет 8 евро.
По словам продавцов Алины и Галины, чаще всего покупатели рассчитывают потратить на цветы около 7 евро. Среди наиболее популярных вариантов — астры, далии и гладиолусы.
При этом за год цветы заметно подорожали. Как рассказали продавцы, по сравнению с прошлым годом цены выросли примерно на 20–30%. Одной из причин они называют повышение цен у поставщиков.
"Поставщики подняли цены, поэтому и у нас цветы стали дороже. Если сравнивать с прошлым годом, разница составляет примерно 20–30%", — рассказывает Галина.
Что говорят продавцы цветов на Центральном рынке перед 1 сентября.
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Самым активным днем перед началом учебного года остается 31 августа. Именно тогда за цветами приходит больше всего покупателей, тогда как непосредственно 1 сентября спрос уже ниже.
При выборе букета продавцы советуют ориентироваться не только на его размер и стоимость. Сезонные цветы в это время года выглядят особенно уместно, поэтому к 1 сентября они рекомендуют обратить внимание прежде всего на астры, далии и гладиолусы.
"К 1 сентября лучше всего выбирать астры, далии и гладиолусы — это осенние цветы, которые как раз подходят ко Дню знаний", — советуют продавцы.