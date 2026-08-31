Гладиолусы по 3 евро, гортензии по 8: изучаем цены и ассортимент цветов накануне 1 сентября

Цены на цветы заметно различаются в зависимости от их вида и размера букета. Астры можно купить по 60 центов за штуку, а небольшой готовый букет обойдется примерно в 2,50 евро. Один гладиолус стоит около 3 евро. Букет небольших роз стоит около 6 евро, один подсолнух — 3 евро, а букет далий — около 8 евро. Более крупные композиции из разных цветов стоят в среднем около 15 евро. Одними из самых дорогих оказались гортензии — стоимость одного цветка составляет 8 евро.