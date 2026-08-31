В Латвии задержали пятерых полицейских - их подозревают в получении взяток от дальнобойщиков

Согласно подсчетам агентства LETA, в этом году по подозрению в различных преступлениях уже были задержаны 24 сотрудника Госполиции. Для сравнения, в прошлом году были задержаны девять сотрудников полиции. Один из них подозревался в преступлении коррупционного характера. Годом ранее были задержаны 11 сотрудников Госполиции, также один из них подозревался в коррупционном преступлении.