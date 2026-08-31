В Латвии задержали пятерых полицейских - их подозревают в получении взяток от дальнобойщиков
В конце августа Бюро внутренней безопасности Латвии (IDB) задержало сразу пятерых сотрудников Госполиции, которых подозревают в получении взяток от иностранных дальнобойщиков.
Задержанные работали в Управлении реагирования Госполиции в сфере надзора за безопасностью дорожного движения. По версии следствия, при контроле международных грузовых перевозок они получали деньги от водителей иностранных грузовиков за то, чтобы не оформлять совершенные последними административные нарушения.
В ходе процессуальных действий сотрудники IDB обнаружили и изъяли деньги в различных валютах на общую сумму в несколько тысяч евро.
Двое полицейских арестованы
Всем пятерым сотрудникам Госполиции присвоен статус подозреваемых. В отношении троих избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В частности, им запрещено заниматься определенной деятельностью. Еще двум полицейским суд избрал более строгую меру пресечения - арест.
Одновременно следствие проверяет возможную причастность сотрудников Госполиции к подделке документов в сфере контроля грузовых автоперевозок. В IDB подчеркнули, что преступление было раскрыто в сотрудничестве с самой Госполицией.
С начала года задержаны уже 24 сотрудника Госполиции
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Согласно подсчетам агентства LETA, в этом году по подозрению в различных преступлениях уже были задержаны 24 сотрудника Госполиции. Для сравнения, в прошлом году были задержаны девять сотрудников полиции. Один из них подозревался в преступлении коррупционного характера. Годом ранее были задержаны 11 сотрудников Госполиции, также один из них подозревался в коррупционном преступлении.
Таким образом, количество задержаний сотрудников Госполиции в текущем году уже значительно превышает показатели двух предыдущих лет.