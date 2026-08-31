Ливни могут испортить 1 сентября: какой будет погода в День знаний
Вторник принесет в Латвию пасмурную и дождливую погоду. Синоптики предупреждают о грозах и сильных ливнях, которые местами могут стать очень интенсивными.
В ночь на вторник небо будет облачным, местами пройдет кратковременный дождь. Утром возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре во многих районах страны сгустится туман, который ухудшит видимость. Температура воздуха опустится до +12...+16 градусов.
В Риге небо временами также будут закрывать облака, однако осадков ночью не ожидается. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +14...+16 градусов.
Днем небо преимущественно останется облачным, во многих районах страны пройдут дожди. Местами ожидаются сильные, а возможно, и очень сильные ливни и грозы. Ветер останется слабым, воздух прогреется до +18...+22 градусов.
В Риге с утра временами будет идти дождь, в первой половине дня также ожидаются гроза и сильные ливни. Продолжит дуть слабый ветер, температура воздуха составит около +20 градусов.