Ливни могут испортить 1 сентября: какой будет погода в День знаний

В ночь на вторник небо будет облачным, местами пройдет кратковременный дождь. Утром возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре во многих районах страны сгустится туман, который ухудшит видимость. Температура воздуха опустится до +12...+16 градусов.