В крупном латвийском городе пожилых людей приглашают на необычное мероприятие с бесплатным питанием
С 15 по 18 сентября в Лиепайском Олимпийском центре по адресу ул. Бривибас, 39, пройдет бесплатное мероприятие «Дни здоровья для пожилых людей». В течение четырех дней с 9.00 до 15.30 будут проходить лекции, мастер-классы и практические занятия, посвященные здоровому образу жизни.
Четырехдневная программа объединит полезные знания с практическими и увлекательными занятиями под руководством опытных специалистов. Основное внимание будет уделено физической активности, здоровому питанию, укреплению психического здоровья, а также профилактике травм.
Во время Дней здоровья в Лиепае пожилые люди смогут принять участие в специально подобранных физических занятиях, узнать о значении регулярной двигательной активности для сохранения здоровья и функциональных возможностей организма, а также поучаствовать в мероприятиях на свежем воздухе.
В программу также включены занятия, посвященные основным принципам здорового и сбалансированного питания и его значению для профилактики заболеваний. Участники смогут посетить мастер-класс по приготовлению полезной еды и выполнить интерактивные задания.
Во время мероприятия участникам дважды в день будет предоставляться питание — обед и полдник, приготовленные с соблюдением принципов здорового питания. Участников просят взять с собой многоразовые бутылки для воды, а также одеться удобно и в соответствии с погодными условиями.
Количество мест ограничено — принять участие смогут 20 человек. Для регистрации необходимо отправить SMS на номер 25 652 569, указав имя, фамилию, возраст и ключевое слово Seniori. Участники будут зарегистрированы в порядке поступления заявок.
Те, кто попадет в список участников, получат SMS с подтверждением, а позднее им также позвонит координатор проекта.
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Дни здоровья для пожилых людей организует Лиепайское городское самоуправление совместно с компанией OnPlate.
По дополнительным вопросам можно обращаться к представительнице компании OnPlate Иеве Клявине по электронной почте ieva.klavina@onplate.lv или по телефону 25 652 569.