Принадлежащая иностранцам компания будет поставлять электроэнергию латвийскому Сейму
Фото: LETA
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В Латвии

Принадлежащая иностранцам компания будет поставлять электроэнергию латвийскому Сейму

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Эстонская компания Alexela сообщает о том, что ее латвийское дочернее предприятие SIA Alexela победило в публичном конкурсе и будет поставлять электроэнергию Сейму Латвийской Республики.

В проведенном Сеймом конкурсе на закупку электроэнергии Alexela была признана наиболее экономически выгодным партнером. Заключенный договор предусматривает поставку электроэнергии Сейму Латвии и находящимся в его управлении объектам недвижимости в течение следующих 24 месяцев.

Компания также сообщает, что уже поставляет электроэнергию Министерству иностранных дел, а в 2025 году среди ее клиентов в государственном секторе также были Министерство образования и науки и Министерство экономики.

Alexela также победила в конкурсах и в дальнейшем будет поставлять электроэнергию двум ведущим государственным театрам Латвии — «Дайлес» и Новому Рижскому театру, а также Даугавпилсскому театру.

Темы

Министерство образования и наукиOtkrito.lvМинистерство экономикиСейм

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