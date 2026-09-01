Скоро Сейм засияет другим светом.
В Латвии
Сегодня 11:07
Принадлежащая иностранцам компания будет поставлять электроэнергию латвийскому Сейму
Эстонская компания Alexela сообщает о том, что ее латвийское дочернее предприятие SIA Alexela победило в публичном конкурсе и будет поставлять электроэнергию Сейму Латвийской Республики.
В проведенном Сеймом конкурсе на закупку электроэнергии Alexela была признана наиболее экономически выгодным партнером. Заключенный договор предусматривает поставку электроэнергии Сейму Латвии и находящимся в его управлении объектам недвижимости в течение следующих 24 месяцев.
Компания также сообщает, что уже поставляет электроэнергию Министерству иностранных дел, а в 2025 году среди ее клиентов в государственном секторе также были Министерство образования и науки и Министерство экономики.
Alexela также победила в конкурсах и в дальнейшем будет поставлять электроэнергию двум ведущим государственным театрам Латвии — «Дайлес» и Новому Рижскому театру, а также Даугавпилсскому театру.