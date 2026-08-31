Солнца будет мало: Латвию ждет дождливая первая неделя осени
Первый день сентября встретит жителей Латвии совсем не праздничной погодой. Синоптики предупреждают о ливнях, грозах и тумане, а дождливый характер погоды сохранится почти всю неделю.
В День знаний небо будет облачным, местами прояснится. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, а с утра осадки ожидаются уже во многих районах Латвии. Кое-где облака принесут сильные, а возможно, и очень сильные ливни и грозы.
В ночные и утренние часы при слабом ветре во многих местах образуется туман, который ухудшит видимость. Ночью температура воздуха опустится до +12...+16 градусов, днем воздух прогреется до +18...+22 градусов.
В среду небо будет преимущественно облачным, а в четверг солнечные лучи покажутся лишь местами. В среду во многих районах по-прежнему ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни и грозы. В первой половине ночи на востоке страны возможны очень сильные осадки.
В четверг дождливая погода сохранится, на востоке местами продолжат формироваться грозовые облака. В ночные и утренние часы кое-где ожидается туман. Будет дуть слабый или умеренный ветер западного направления, который в четверг сменится на юго-западный и южный.
Температура воздуха останется примерно такой же, как во вторник. Лишь в ночь на четверг станет немного прохладнее - во многих районах столбики термометров опустятся до +10...+14 градусов.
В конце первой недели сентября территорию Латвии продолжат пересекать зоны осадков, а в воскресенье ветер станет порывистым. Днем температура воздуха составит +14...+19 градусов, ночью преимущественно +10...+15 градусов.