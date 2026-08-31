Сколько маршрутов между Латвией и Россией могут закрыть по соображениям национальной безопасности
Пассажирское автобусное сообщение между Латвией и Россией в целях безопасности могут полностью прекратить уже в следующем году, если не раньше. Складывается впечатление, что таких международных маршрутов очень много, но это не так.
Разрешение на обслуживание маршрута действительно до 9 января 2027 года. При этом ATD уже почти год отклоняет заявки на открытие новых регулярных автобусных маршрутов в Россию и Беларусь, а также заявления о продлении или изменении действующих разрешений. В дирекции объясняют такие решения соображениями национальной безопасности.
В ATD отмечают, что перевозчики разных стран нередко сотрудничают между собой для обслуживания международных маршрутов. Поэтому, если страны Балтии не договорятся о полном прекращении пассажирского автобусного сообщения с Россией и Беларусью, латвийские пассажиры смогут продолжать поездки, используя комбинированные маршруты через Литву и Эстонию.
Ситуация заметно изменилась за последний год. В сентябре прошлого года ATD сообщала, что из Латвии в Россию тогда существовали четыре автобусных маршрута, а в Беларусь - три. Теперь в Россию остался только маршрут Рига - Москва.
Ранее сообщалось, что Национальное объединение (NA) выступила за полное прекращение пассажирского автобусного сообщения между Латвией и Россией. Партия призывает Министерство сообщения не продлевать лицензии перевозчиков, позволяющие осуществлять регулярные пассажирские перевозки в Россию.