Сколько маршрутов между Латвией и Россией могут закрыть по соображениям национальной безопасности

Разрешение на обслуживание маршрута действительно до 9 января 2027 года. При этом ATD уже почти год отклоняет заявки на открытие новых регулярных автобусных маршрутов в Россию и Беларусь, а также заявления о продлении или изменении действующих разрешений. В дирекции объясняют такие решения соображениями национальной безопасности.