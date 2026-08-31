Нынешний рост зарплат в Латвии стал одним из самых низких за последнее десятилетие
Зарплаты в Латвии продолжают расти, но темпы уже не те, что несколько лет назад. Новое исследование показало, кому работодатели чаще повышали оклады, а кто остался без прибавки.
О тенденциях на рынке труда и факторах, влияющих на зарплаты, в программе TV3 "900 секунд" рассказал руководитель Figure Baltic Advisory в Латвии Юрис Нимантс.
По его словам, если рассматривать данные за последние десять лет, нынешний рост зарплат является одним из самых низких. В среднем оплата труда увеличилась примерно на 6-7%.
В то же время с учетом инфляции ситуация с покупательной способностью жителей выглядит благоприятнее, чем в предыдущие годы. Ранее стремительное повышение цен фактически съедало значительную часть прибавки к зарплате.
Согласно результатам исследования, в этом году зарплата выросла примерно у четырех из пяти работников. Это означает, что около 20% работающих жителей Латвии прибавки не получили.
Нимантс отметил, что наиболее заметно зарплаты повышались у молодых специалистов, а также у сотрудников, продвигавшихся по карьерной лестнице. Относительно быстро росло вознаграждение и в некоторых практических профессиях, связанных с производством, планированием и управлением. Среди специалистов, чьи зарплаты увеличивались быстрее среднего, эксперт назвал квалифицированных электриков, механиков и водителей.
Вместе с тем данные Figure Baltic Advisory показывают, что разрыв в оплате труда мужчин и женщин в Латвии по-прежнему остается довольно существенным.