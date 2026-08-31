Нынешний рост зарплат в Латвии стал одним из самых низких за последнее десятилетие

Нимантс отметил, что наиболее заметно зарплаты повышались у молодых специалистов, а также у сотрудников, продвигавшихся по карьерной лестнице. Относительно быстро росло вознаграждение и в некоторых практических профессиях, связанных с производством, планированием и управлением. Среди специалистов, чьи зарплаты увеличивались быстрее среднего, эксперт назвал квалифицированных электриков, механиков и водителей.