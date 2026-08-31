Тяжелая авария на переезде под Салдусом: две женщины получили политравмы, из поезда эвакуировали 31 человека
В понедельник утром в Салдусской волости при столкновении пассажирского поезда и легкового автомобиля на регулируемом железнодорожном переезде пострадали две женщины. Обе получили множественные травмы и были доставлены в больницу.
Авария с участием автомобиля Volkswagen и пассажирского поезда Лиепая - Рига произошла незадолго до 6.30 в Плявниеки Салдусской волости.
Пострадали водитель автомобиля 1982 года рождения и пассажирка 2007 года рождения. В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что медики диагностировали у обеих пострадавших политравму. Одна женщина была госпитализирована в удовлетворительном состоянии, состояние второй оценивается как критическое.
Представитель Pasažieru vilciens (PV), работающего под брендом Vivi, Сигита Паула сообщила, что никто из пассажиров поезда не пострадал. После столкновения из состава эвакуировали 31 человека.
По предварительной информации PV, машинист, заметив автомобиль на переезде, немедленно применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако избежать столкновения не удалось.
Чтобы доставить пассажиров до места назначения, со станции Салдус был организован дополнительный поезд, который отправился примерно в 9.00. Существенных повреждений у попавшего в аварию поезда не обнаружено. Их планируют оперативно устранить собственными силами.
Государственная полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.
В PV напоминают, что поезд невозможно остановить мгновенно. При пересечении железнодорожного переезда необходимо всегда соблюдать сигналы светофора и требования безопасности. Любая неосторожность рядом с движущимся поездом может создать серьезную угрозу жизни и здоровью людей.