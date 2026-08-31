Тяжелая авария на переезде под Салдусом: две женщины получили политравмы, из поезда эвакуировали 31 человека

Пострадали водитель автомобиля 1982 года рождения и пассажирка 2007 года рождения. В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что медики диагностировали у обеих пострадавших политравму. Одна женщина была госпитализирована в удовлетворительном состоянии, состояние второй оценивается как критическое.