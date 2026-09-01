Мир меняется быстрее прогнозов: что поможет бизнесу в Латвии сохранить стабильность и рост
В последние годы латвийские предприятия столкнулись с рядом серьезных вызовов. Геополитическая напряженность, перебои в цепочках поставок, пандемия, влияние санкций, цифровизация и другие факторы заставили многие компании пересмотреть и адаптировать свои бизнес-модели. Дополнительные сложности создало повышение цен на нефть и энергоресурсы, в результате чего в этом году прогнозы экономического роста и инфляции стали менее благоприятными. О том, как повышать в таких условиях устойчивость бизнеса, рассказывает Дмитрий Крыловский, вице-президент, руководитель Управления ресурсов Rietumu Banka.
Европейский центральный банк снизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2026 год с 0,9% до 0,8%, одновременно повысив прогноз инфляции с 2,3% до 3%. Аналогичная тенденция наблюдается и в Латвии: Банк Латвии снизил прогноз роста ВВП страны на этот год с 2,8% до 2% и повысил прогноз инфляции с 3,2% до 3,6%, к тому же эти данные в Латвии пересмотрены в сторону ухудшения и на следующий, 2027 год.
На фоне этих тенденций после многолетнего перерыва Европейский центральный банк начал повышать базовые процентные ставки. Участники финансового рынка не исключают и дальнейшего повышения ставок. Это уже отражается на уровне EURIBOR и процентных ставках по кредитам, а значит — на стоимости финансирования компаний и потребительском спросе.
Эти сигналы ясно показывают: бизнесу необходимо считаться с новой реальностью, в которой быстрый рост уже не является само собой разумеющимся, а устойчивость становится необходимым условием долгосрочного развития. В Rietumu Banka мы работаем с большим количеством компаний, и наш опыт показывает: те предприятия, которые своевременно уделяют внимание управлению рисками и финансовой устойчивости, в периоды неопределенности не только легче преодолевают трудности, но и нередко получают конкурентные преимущества.
Банковский сектор — строго регулируемая отрасль, для которой стабильность и безопасность являются базовыми ценностями. Поэтому опыт банков может служить хорошим примером и для других компаний, которые стремятся повысить устойчивость своего бизнеса в меняющихся внешних условиях.
Решения нужно принимать заранее
Главный принцип — принимать важные решения по управлению потенциальными проблемами до того, как они возникнут. На практике это означает постоянно следить за ликвидностью, управлять рисками, внедрять устойчивую модель принятия решений, поддерживать эффективные бизнес-процессы, а также анализировать возможные негативные сценарии развития событий и заранее разрабатывать планы действий для разных ситуаций.
Например, банки регулярно пересматривают и совершенствуют планы обеспечения непрерывности деятельности и проводят стресс-тесты, чтобы оценить устойчивость бизнеса при различных гипотетических негативных сценариях и подготовить на этот случай планы действий.
Практика показывает, что для предприятий стран Балтии из других отраслей, где такие меры являются добровольными, подобный подход пока остается скорее исключением, чем правилом. Конечно, есть и позитивные примеры. Например, один из наших крупных клиентов в Эстонии показывает отличный пример того, как выстроить оптимальную модель управления рисками: компания диверсифицирует источники доходов; поставщиков и бизнес-партнеров; использует разные источники финансирования — получает банковские кредиты и выпускает облигации; ограничивает финансовые риски с помощью инструментов хеджирования. Все это позволяет предприятию обеспечивать устойчивость своей деятельности при разных сценариях развития событий.
Хеджирование — эффективный инструмент управления рисками
Хеджирование валютного курса — хороший пример инструмента управления рисками, который может использовать практически любая местная компания, деятельность которой не ограничивается рынком еврозоны. Мы видим, что некоторым предприятиям сложно принять и осознать, что расходы на такие услуги — это инвестиция в стабильность и защиту от риска. Они позволяют снизить вероятность того, что в будущем колебания валютного курса существенно повлияют на финансовые результаты компании.
К сожалению, на латвийском рынке есть и реальные примеры, когда предприятия, в том числе крупные и опытные, недооценивают значение валютного хеджирования и не используют этот инструмент управления рисками. В результате неблагоприятные изменения валютного курса могут оказать существенное негативное влияние на финансы.
На практике хеджирование означает, что компания может заключить со своим банком форвардный валютный контракт, который позволяет заранее зафиксировать определенный курс на будущую дату. Например, если экспортирующее предприятие получает доход в долларах США, но ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую отчетность в евро, оно может заранее зафиксировать курс EUR/USD и тем самым защитить свой денежный поток от неблагоприятных колебаний валютного курса.
Такое управление рисками не означает, что компания пытается угадать, куда будет двигаться валютный курс. Главная цель — снизить или полностью исключить негативное влияние, которое колебания курса могут оказать на денежный поток и финансовые результаты.
Стоимость хеджирования зависит от объема сделки, срока и рыночных условий. Например, сейчас для валютной пары EUR/USD стоимость может составлять около 1,5% годовых от суммы сделки, или примерно 0,13% в месяц. Хотя для бизнеса это дополнительные расходы, на практике они, как правило, относительно невелики по сравнению с потенциальными потерями, которые могут возникнуть из-за неблагоприятного изменения курса.
План «Б» не должен появляться во время кризиса
Из сказанного выше вытекает следующий принцип, который я бы сформулировал: «План Б не должен появляться во время кризиса». Чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов, альтернативные модели действий должны быть разработаны заранее. Для снижения рисков необходима диверсификация поставщиков, покупателей и каналов дистрибуции. Компания не должна критически зависеть от одного клиента, поставщика, источника финансирования или экспортного рынка. Чем больше альтернатив предприятие создает заранее, тем выше его способность успешно адаптироваться к изменениям.
Например, у нашего банка всегда была широкая сеть банков-корреспондентов. Это значит, что у нас есть альтернативные решения для проведения платежей даже в тех случаях, когда кто-то из участников рынка ограничивает свою деятельность или меняется геополитическая ситуация. В результате на протяжении более чем 30 лет мы при любых условиях оперативно быстро проводим расчеты наших клиентов по всему миру, причем в очень широком спектре валют.
Подобный подход стоит использовать в любом бизнесе. Наиболее устойчивые компании привлекают финансирование из нескольких источников, работают с разными поставщиками, развивают несколько экспортных рынков и регулярно оценивают риски концентрации. Это снижает зависимость от отдельных контрагентов или рынков и позволяет гораздо более гибко реагировать на изменения.
Преимущества сильной капитальной базы
В периоды экономического подъема компании часто концентрируются на быстром росте и максимизации краткосрочных финансовых результатов. Без комплексной системы управления рисками это достаточно рискованный путь развития.
Стратегия максимизации краткосрочной прибыли отнюдь не всегда является оптимальной. Если ради более высокой доходности компания принимает на себя чрезмерную риск-экспозицию или отказывается от финансовых резервов, это может существенно снизить ее устойчивость в момент ухудшения рыночной ситуации. В долгосрочной перспективе гораздо разумнее сбалансированный подход, при котором учитываются одновременно рост, рентабельность и управление рисками.
Важным преимуществом является сильная капитальная база. Многолетний опыт показывает, что компании с достаточным запасом капитала в кризисных ситуациях значительно реже вынуждены отказываться от своих планов развития.
Что означает сильная капитальная база на практике? Я бы сформулировал это через простой вопрос: позволит ли имеющийся у компании запас капитала выдержать существенный, но реалистичный негативный сценарий — например, резкое падение доходов или непредвиденные убытки — и при этом продолжить работу и реализовывать долгосрочные планы развития? Если ответ отрицательный, это сигнал о необходимости увеличить капитал.
Например, наш банк имеет сильную капитальную базу, которая позволяет не только финансировать проекты объемом в десятки миллионов евро, но и сохранять высокий уровень финансовой устойчивости в меняющихся внешних условиях. Это также позволяет продолжать поддерживать и финансировать наших клиентов в периоды экономического спада, когда такая поддержка особенно важна.
Данный принцип применим к любому бизнесу. Финансовый резерв — это не неэффективно используемые средства, а возможность сохранить гибкость и свободу действий в тот момент, когда рыночная ситуация меняется.
Принципы управления свободными денежными средствами
Еще один важный вопрос — управление свободными финансовыми средствами компании. Эти средства должны не только приносить доход, но и оставаться достаточно защищенными и доступными для обеспечения текущей деятельности. Поэтому главным критерием не должна быть исключительно максимальная доходность — важнее найти сбалансированное соотношение риска и доходности.
Хорошим решением, которое используют и наши клиенты, является инвестирование свободных средств предприятия в высококачественные государственные и корпоративные облигации — финансовые инструменты с заранее известным сроком погашения и доходностью. При выборе облигаций нужно внимательно оценивать их ликвидность и уровень риска, поскольку всегда есть объективная причина того, почему по одним облигациям купонная ставка превышает 10%, а по другим составляет всего 2–3%.
Грамотно сформированный портфель ценных бумаг позволяет компании эффективно использовать свободные средства, обеспечивая предсказуемый и стабильный дополнительный источник дохода. Но это, конечно, не означает, что правильным решением будет инвестировать все свободные средства в финансовые инструменты. Универсального соотношения между различными инструментами управления ликвидностью не существует, такое решение должно приниматься в зависимости от специфики бизнеса, прогнозов денежного потока и планов на будущее.
На практике разумно часть средств сохранять в свободном доступе, а часть, например, размещать на депозитах. Если предприятие выбирает такой вариант, можно рассмотреть возможность распределить средства между несколькими депозитами с разными сроками. Это обеспечивает гибкость: если возникнет необходимость досрочно использовать часть средств, не придется расторгать весь депозитный договор.
Нужно быть готовыми к непредвиденному
У финансистов есть выражение: каждый новый кризис не похож на предыдущий. Действительно, у многих кризисов есть определенные общие черты, однако мир регулярно сталкивается и с событиями, которые невозможно было предсказать заранее, как, например, пандемия Covid-19.
Кроме того, бизнес-среда становится все более динамичной, изменения происходят стремительно, и нужно исходить из того, что неопределенность, скорее всего, и в дальнейшем останется одной из ее ключевых характеристик.
Предсказать будущее невозможно, но можно создать компанию, которая будет готова к различным сценариям развития событий. Именно поэтому устойчивость бизнеса, управление рисками, непрерывность процессов, диверсификация и взвешенный выбор финансовых партнеров являются важной основой долгосрочного успеха, позволяющей сохранять стабильность и рост в меняющихся внешних условиях.