Мир меняется быстрее прогнозов: что поможет бизнесу в Латвии сохранить стабильность и рост

Например, у нашего банка всегда была широкая сеть банков-корреспондентов. Это значит, что у нас есть альтернативные решения для проведения платежей даже в тех случаях, когда кто-то из участников рынка ограничивает свою деятельность или меняется геополитическая ситуация. В результате на протяжении более чем 30 лет мы при любых условиях оперативно быстро проводим расчеты наших клиентов по всему миру, причем в очень широком спектре валют.