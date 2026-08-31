"Троянский конь уже у наших ворот": режиссер Андрей Экис о том, как распознать кремлевских троллей

При этом Экис подчеркивает, что сама по себе отдельная характеристика ничего не доказывает. Важна именно совокупность признаков и повторяющаяся модель поведения. Перед тем как отвечать на провокационный комментарий или распространять его дальше, Экис предлагает изучить профиль автора и задать себе несколько вопросов: кто этот человек, как выглядит его прошлое, соответствует ли его поведение заявленной биографии и чего он пытается добиться именно в этом разговоре.