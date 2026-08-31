"Троянский конь уже у наших ворот": режиссер Андрей Экис о том, как распознать кремлевских троллей
Фото: LETA
Андрей Экис рассказал, как сетевые тролли разжигают ненависть в Латвии.
В Латвии
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"Троянский конь уже у наших ворот": режиссер Андрей Экис о том, как распознать кремлевских троллей

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Режиссер Андрей Экис предупреждает: перед выборами социальные сети могут превратиться в поле информационной войны, где анонимные профили не убеждают, а намеренно разжигают конфликты между жителями Латвии.

Режиссер и продюсер Андрей Экис в развернутом посте в Facebook использовал метафору Троянского коня, сравнив древнюю историю с современными информационными войнами. По его мнению, главная опасность заключается не только в откровенной пропаганде, но и в попытках искусственно усиливать уже существующие в обществе противоречия.

"Древние греки не захватили Трою силой. Они оставили у городских ворот деревянного коня и добились того, чтобы троянцы сами ввезли его в свой город", - написал Экис. В современной информационной войне, считает режиссер, такой "Троянский конь" может выглядеть вполне безобидно.

Перед выборами конфликты становятся острее

Экис обращает внимание на то, что в последние недели, по мере приближения выборов, в социальных сетях он все чаще замечает рост взаимной враждебности. Споры становятся острее, любая ошибка превращается в доказательство того, что "вся страна безнадежна", а человек с другим мнением объявляется врагом.

Именно комментарии в Facebook, по мнению режиссера, становятся удобным пространством для работы троллей. "Им не нужно придумывать наши проблемы - достаточно найти место, где уже тлеет, и затем подлить бензина", - пишет Экис.

По его наблюдениям, подозрительные аккаунты часто действуют по схожему сценарию. Сначала создается образ обычного человека: латышское имя и фамилия, фотографии цветов и пейзажей, поздравления с днями рождения. Для большей убедительности профилю добавляют определенное увлечение - спорт, рыбалку, путешествия или садоводство. После этого виртуальный персонаж начинает активно интересоваться политикой и комментировать происходящие события.

Экис считает, что целью таких аккаунтов необязательно является создание конфликта с нуля. Гораздо эффективнее найти уже существующую общественную трещину и расширить ее.

Среди таких противопоставлений режиссер называет:

  • латыши против русских;
  • Рига против регионов;
  • народ против правительства;
  • малоимущие против беженцев;
  • интересы Латвии против помощи Украине.

По словам Экиса, одна и та же схема может работать на разных темах. Если правительство допустило ошибку, появляется утверждение, что "вся страна украдена". Если кто-то поддерживает Украину, ему задают вопрос: "Почему мы не помогаем своим?"

"У такого аккаунта не всегда есть собственное мнение. У него есть функция - подлить бензина в огонь", - утверждает режиссер.

Особое внимание, по его словам, такие профили уделяют Украине. В комментариях появляются вопросы о том, почему в Латвии находятся украинские флаги, почему Украине выделяются деньги и почему Латвия не помогает только своим гражданам. Также распространяются утверждения, что Владимир Зеленский является наркоманом, Украина сама начала войну и происходящее не является войной Латвии.

При этом Экис подчеркивает: далеко не каждый человек, который пишет подобные комментарии, является оплачиваемым троллем.

"Полезные идиоты" распространяют чужие сообщения сами

По мнению режиссера, часть авторов подобных комментариев - реальные люди, которые сами приняли пропагандистские сообщения и теперь распространяют их дальше. Экис использует для них выражение "полезные идиоты".

"Они могут быть умными и успешными людьми. Но в конкретный момент они, сами того не осознавая, делают работу чужой политической силы", - пишет он.

В этом случае, считает режиссер, человеку уже не нужно платить, руководить им или снабжать инструкциями. Достаточно вызвать нужную эмоциональную реакцию - и он сам понесет сообщение дальше.

"Это величайший триумф операции влияния: момент, когда Троянский конь сам открывается, а жители города начинают помогать тем, кто спрятался внутри него", - говорится в публикации.

Как распознать подозрительный профиль

Экис советует оценивать не отдельную деталь аккаунта, а всю картину поведения пользователя. По его мнению, насторожить должны несколько признаков одновременно: недавно созданный профиль с необычно высокой политической активностью, множество цветов и пейзажей при отсутствии реальной личной информации, один явно декоративный интерес, а также преимущественно негативные комментарии под политическими публикациями.

Еще одним признаком он считает поведение самого человека. Такой пользователь, по словам Экиса, не столько дискутирует, сколько провоцирует, унижает собеседника и уводит разговор в сторону. "На конкретный вопрос он отвечает следующим обвинением", - отмечает режиссер. Также он обращает внимание на повторение одинаковых фраз несколькими похожими профилями и на постоянные атаки на Украину, НАТО, Латвию или ее союзников.

При этом Экис подчеркивает, что сама по себе отдельная характеристика ничего не доказывает. Важна именно совокупность признаков и повторяющаяся модель поведения. Перед тем как отвечать на провокационный комментарий или распространять его дальше, Экис предлагает изучить профиль автора и задать себе несколько вопросов: кто этот человек, как выглядит его прошлое, соответствует ли его поведение заявленной биографии и чего он пытается добиться именно в этом разговоре.

Особенно важным он считает вопрос о последствиях: кто выигрывает, если после разговора люди начинают ненавидеть друг друга?

Экис считает, что главная цель кремлевской пропаганды заключается не обязательно в том, чтобы заставить всех полюбить Владимира Путина.

"Идеальная победа кремлевской пропаганды - не момент, когда все начинают любить Путина, а момент, когда мы начинаем презирать собственную страну, не верим ни одному институту, считаем союзников врагами, а друг друга - предателями", - пишет режиссер.

Именно тогда, по его метафоре, Троянский конь перестает находиться у городских ворот. "Он уже среди нас. И ворота ему открыли мы сами", - заключает Экис.

Темы

Угрозы России странам БалтииУкраинаРигаВладимир ЗеленскийЛатвияFacebookАндрей ЭкисНАТО

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