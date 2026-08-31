Евросоюз взялся за ChatGPT - сервису придется соблюдать более строгие правила

В частности, сервисы должны будут оценивать и снижать системные риски, связанные с работой их платформ и алгоритмов. Речь идет о распространении незаконного контента, негативном влиянии на несовершеннолетних, физическом и психологическом благополучии пользователей, соблюдении основных прав, а также о возможном воздействии на выборы и общественную безопасность, пояснила ЕК.