Евросоюз взялся за ChatGPT - сервису придется соблюдать более строгие правила
Европейская комиссия (ЕК) в понедельник включила чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, дискуссионную платформу Reddit и игровую платформу Roblox в число крупнейших поставщиков услуг. Теперь на них будут распространяться более строгие требования Акта Европейского союза (ЕС) о цифровых услугах (DSA).
ChatGPT стал первым чат-ботом с искусственным интеллектом, который должен будет соблюдать предусмотренные DSA усиленные требования для крупнейших поставщиков услуг.
ЕК признала ChatGPT очень крупной онлайн-поисковой системой, а Reddit и Roblox - очень крупными онлайн-платформами. Такой статус присваивается платформам и поисковым системам, которыми ежемесячно пользуются более 45 миллионов активных пользователей в ЕС.
Чтобы распространить на ChatGPT соответствующие положения DSA, Еврокомиссия квалифицировала его как поисковую систему.
До сих пор ChatGPT, Reddit и Roblox подчинялись общим требованиям DSA. Теперь им предоставлено четыре месяца, чтобы начать выполнять более строгие правила.
В частности, сервисы должны будут оценивать и снижать системные риски, связанные с работой их платформ и алгоритмов. Речь идет о распространении незаконного контента, негативном влиянии на несовершеннолетних, физическом и психологическом благополучии пользователей, соблюдении основных прав, а также о возможном воздействии на выборы и общественную безопасность, пояснила ЕК.
Представитель немецкого аналитического центра Interface Лена Мария Босвальд еще до объявления решения Еврокомиссии заявила, что этот шаг создаст прецедент и повлияет на требования регуляторов ко всем крупным системам генеративного искусственного интеллекта, используемым в ЕС.