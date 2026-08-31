Валмиерский край проверит себя на прочность, проведя особые учения
4 сентября 2026 года в Валмиерском крае пройдут практические учения по гражданской обороне в рамках организованных Национальными вооруженными силами (НВС) учений по Namejs 2026.
В ходе учений в Валмиере и ее окрестностях планируется отрабатывать решение комплексных кризисных ситуаций, проверяя способность самоуправления обеспечивать непрерывное выполнение критически важных функций. К ним относятся задачи по обеспечению основных потребностей населения и оказанию поддержки НВС.
Для этого будет создан кризисный штаб Валмиерского самоуправления, который будет действовать в соответствии с указаниями 2-й Видземской бригады Земессардзе и отрабатывать предусмотренный учениями сценарий.
Учения позволят на практике оценить действия в ситуациях, когда в условиях кризиса необходимо одновременно реагировать на несколько угроз, оперативно принимать решения, взаимодействовать с государственными учреждениями и оперативными службами, а также обеспечивать постоянное информирование жителей.
Полученный опыт будет использован для повышения готовности самоуправления к различным угрозам и обеспечения безопасности жителей.