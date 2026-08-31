Валмиерский край проверит себя на прочность, проведя особые учения

Учения позволят на практике оценить действия в ситуациях, когда в условиях кризиса необходимо одновременно реагировать на несколько угроз, оперативно принимать решения, взаимодействовать с государственными учреждениями и оперативными службами, а также обеспечивать постоянное информирование жителей.