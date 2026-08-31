"Сидя на мешке с картошкой, мы не будем интересны": эксперт объяснил, как Латвии выйти на европейский рынок

Лиепиньш напомнил, что в прошлом Латвия уже находила товары, с которыми могла успешно выходить на международные рынки. "В свое время мы прекрасно это сделали с беконом и маслом. Конечно, то время прошло. Сейчас конкурировать с этим трудно", - сказал он. По мнению эксперта, сегодня стране необходимо искать новые преимущества, используя то, что ей дала география и природные ресурсы.