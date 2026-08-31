"Сидя на мешке с картошкой, мы не будем интересны": эксперт объяснил, как Латвии выйти на европейский рынок
Латвии недостаточно просто производить энергию для собственных нужд - стране необходимо стать частью европейской энергетической системы, считает эксперт, предложив ставку на водород, синтетическое топливо и возобновляемую энергетику.
Латвии необходимо думать не только о собственном энергетическом обеспечении, но и о том, какую роль она может занять в общей европейской системе энергетической безопасности. Такое мнение в эфире TV24 высказал председатель правления H2Latvia, координатор деятельности Латвийского водородного альянса и руководитель проекта кластера зеленых и умных технологий Каспарс Лиепиньш. По его мнению, Латвия должна искать такие направления, которые позволят стране стать необходимой другим европейским государствам. Одним из главных вариантов эксперт считает развитие возобновляемой энергетики, производства водорода и синтетического топлива.
"С геополитической точки зрения, на мой взгляд, очень важно понять нашу роль в Европе. Я думаю, что, сидя на мешке с картошкой с палкой под мышкой, мы никому в Европе особенно интересны не будем", - образно заявил Лиепиньш.
Латвии нужно стать частью большой системы
Эксперт считает, что стране недостаточно просто самостоятельно обеспечивать собственные ежедневные потребности. Гораздо важнее встроиться в более крупную европейскую систему и занять в ней конкретную нишу.
"Мы можем быть частью этой системы энергетической безопасности, производителями синтетического топлива, которые могли бы обеспечить потребности Европы, частью той же водородной цепочки, которая поставляет водород государствам и крупным промышленным центрам Европы", - отметил он.
По словам Лиепиньша, в таком случае Латвия становится не просто потребителем европейских ресурсов, а государством, продукция которого нужна другим странам.
От бекона и масла к водороду
Читайте продолжение после рекламы
Лиепиньш напомнил, что в прошлом Латвия уже находила товары, с которыми могла успешно выходить на международные рынки. "В свое время мы прекрасно это сделали с беконом и маслом. Конечно, то время прошло. Сейчас конкурировать с этим трудно", - сказал он. По мнению эксперта, сегодня стране необходимо искать новые преимущества, используя то, что ей дала география и природные ресурсы.
Именно поэтому одним из наиболее перспективных направлений он считает возобновляемую энергетику и отрасли, которые могут развиваться вокруг нее.
"Нужно идти туда, где можно использовать то, что нам дала география и природа. Возобновляемая энергия и все, что с ней связано, - в том числе более широкие опосредованные процессы, например производство топлива или тепловой энергии, - это наши возможности. Возможности, которые нам даны", - заявил Лиепиньш.
По мнению эксперта, развитие зеленой энергетики, водорода и синтетического топлива может иметь для Латвии значение далеко за пределами экономики. Если страна станет важным звеном европейских цепочек поставок энергии, водорода или синтетического топлива, ее значение для общей европейской системы безопасности также возрастет.