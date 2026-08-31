С 1 сентября в Латвии многое меняется: что нужно знать школьникам, пациентам, водителям и покупателям
Сентябрь 2026 года принесет в Латвии целый ряд изменений. Больше всего нового ждет школы и учащихся, но перемены затронут также пациентов, водителей, покупателей и бизнес. Otkrito собрал главное, что меняется в стране в сентябре.
В школах начинается переход на новые правила изучения иностранных языков
С 1 сентября 2026 года в 5-х классах второй иностранный язык начинают преподавать уже по новым правилам. В качестве него школа может предлагать официальный язык одной из стран Европейского союза или Европейской экономической зоны либо язык, изучение которого регулируется межправительственным соглашением в сфере образования. Таким образом, начинать изучать русский язык как второй иностранный по новой программе больше нельзя.
Для детей, которые начали изучать русский или другой не соответствующий новым требованиям язык раньше, предусмотрен переходный период - они смогут продолжить обучение и завершить уже начатый курс.
Такая же логика с 1 сентября распространяется на программы общего среднего образования: вновь начинать изучение русского языка как второго иностранного уже нельзя, однако для учащихся, которые приступили к нему раньше, действуют переходные правила.
Государственная оборона становится обязательной и для дистанционных учеников
С 1 сентября расширяется круг старшеклассников, для которых обязательным становится предмет государственной обороны.
Теперь Valsts aizsardzības mācība должны осваивать также учащиеся программ неполного очного обучения и дистанционного обучения. Для них предусмотрено 56 учебных часов дистанционно и 38 часов очно.
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До сих пор обязательное обучение государственной обороне прежде всего касалось учащихся очных программ среднего образования.
У девятиклассников появится новая обязательная проверочная работа
Еще одна перемена касается нынешних девятиклассников. С 1 сентября начинает применяться требование о государственной проверочной работе в области естественных наук.
Это не означает, что экзамен пройдет уже 1 сентября. Новое правило распространяется на учебный год 2026/2027, поэтому с дополнительной государственной проверочной работой нынешние девятиклассники столкнутся при окончании 9-го класса. Помимо нее сохраняются государственные проверочные работы по латышскому языку, иностранному языку и математике.
Школы обязаны системно заниматься предотвращением насилия
С нового учебного года у школ появляется более четко прописанная обязанность не просто реагировать на уже произошедшие конфликты, а системно заниматься предупреждением насилия и благополучием учащихся.
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Закон требует, чтобы образовательные учреждения проводили соответствующие возрасту детей систематические и целенаправленные мероприятия. В детских садах, основных и средних школах это должно включать программы по предотвращению насилия, действия в случае уже произошедших инцидентов и поддержку вовлеченных сторон.
У учащихся при этом закреплено право получить необходимую помощь и поддержку в случае насилия, а также обязанность участвовать в предусмотренных школой профилактических мероприятиях. Именно с 1 сентября школы должны обеспечить реализацию новой системы.
Меняются правила поддержки детей с особыми потребностями
1 сентября вступают в силу и новые требования к общеобразовательным учреждениям, в которых учатся дети с особыми потребностями. Новые правила Кабинета министров заменяют действовавшее прежде регулирование и определяют, каким образом школа должна организовать необходимую ребенку поддержку и учитывать его индивидуальные образовательные потребности.
Школы окончательно переходят на новую модель финансирования
С 1 сентября в полном объеме должна заработать новая модель финансирования школ "Programma skolā", которая постепенно вводилась с прошлого учебного года.
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На ее внедрение в государственном бюджете 2026 года предусмотрено дополнительно 45 млн евро. В основе новой модели лежит иной подход к государственному финансированию труда педагогов и школ. Среди целей реформы - сделать финансирование более предсказуемым, расширить возможности школ обеспечивать работу вспомогательного персонала и уменьшить различия между регионами.
Дипломы профессионального образования становятся электронными
С 1 сентября свидетельства о профессиональном основном образовании, аттестаты о профессиональном образовании и дипломы о профессиональном среднем образовании будут выдаваться в электронной форме. Документ можно будет подготовить в формате PDF с защищенной электронной подписью, он будет содержать QR-код для проверки и будет доступен на портале Latvija.gov.lv. По запросу можно будет получить его и на бумаге.
Для ряда других документов профессионального образования бумажная форма пока сохраняется.
В вузах увеличивается обязательный курс гражданской защиты
Новое правило касается и студентов. С 1 сентября объем обязательного курса гражданской защиты в высших учебных заведениях должен составлять не менее двух кредитных пунктов. Сам вуз сможет расширять курс в зависимости от специальности студентов.
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Для украинских школьников разрешат индивидуально адаптировать программу
С 1 сентября вступают в силу отдельные изменения для несовершеннолетних гражданских жителей Украины, обучающихся в латвийских школах.
В предусмотренных правилами случаях для учащихся 1-8-х и 10-11-х классов, а также первых трех курсов программ профессионального среднего образования школа сможет составлять индивидуальный план освоения программы с учетом знаний и навыков, полученных ребенком раньше. Результаты обучения будут оцениваться в соответствии с целями, установленными именно этим планом.
Для людей с инвалидностью I группы уменьшатся расходы на рецептурные лекарства
С 1 сентября государство начинает компенсировать людям с инвалидностью I группы плату за услугу фармацевта в размере 0,75 евро при приобретении рецептурных лекарств.
С 1 июля государство уже оплачивает эти 0,75 евро при покупке рецептурных лекарств стоимостью до 10 евро для всех пациентов, а теперь льгота расширяется для людей с инвалидностью I группы.
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Есть важное исключение: Министерство здравоохранения указывает, что плата 0,75 евро сохраняется при покупке лекарств со 100-процентной государственной компенсацией.
Сентябрь важен для семей, получающих пособие на детей
Если ребенок старше 16 лет окончил 9-й класс, Государственное агентство социального страхования (VSAA) продолжает выплачивать семейное государственное пособие до 30 сентября. Если в сентябре агентство получит от Министерства образования и науки информацию о том, что ребенок продолжил учебу в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении, выплаты после 1 октября продолжатся автоматически.
Для выпускников 12-х классов и профессиональных учебных заведений действует еще одно важное правило. Если молодой человек младше 20 лет в сентябре начинает очное обучение на дневном отделении вуза или колледжа, после получения данных от Министерства образования VSAA может выплатить пособие также за июль и август и продолжить его выплату во время учебы.
Водительские права Латвии и Украины можно будет обменивать без экзаменов
Начинает действовать соглашение между правительствами Латвии и Украины о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Граждане двух стран, переезжающие на длительное проживание в другую страну, смогут обменивать национальные права без сдачи теоретического и практического экзаменов.
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В Латвии для обмена украинского удостоверения нужно будет обратиться в центр обслуживания клиентов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), предъявить документ, удостоверяющий личность, и водительские права. Перед обменом необходимо пройти предусмотренную для водителей медицинскую проверку. После проверки действительности документа будут выданы латвийские права с соответствующими категориями.
Расширяется запрет на импорт из России и Беларуси
С 1 сентября в Латвии запрещается импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Запрет распространяется также на товары российского и белорусского происхождения, которые ввозятся через другие третьи страны.
В перечень включены печатные книги, газеты и другая полиграфическая продукция, одежда, готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, игрушки, игры и спортивные товары.
Кабинет министров объясняет введение ограничений соображениями безопасности, сокращением доходов России и Беларуси от экспорта и необходимостью ограничить попадание в Латвию российской пропагандистской продукции.
Продавцам станет сложнее называть товар "экологичным" просто ради рекламы
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С 27 сентября ужесточаются требования к так называемым зеленым заявлениям в рекламе и торговле. Слова вроде "экологичный", "зеленый", "дружественный окружающей среде" или "устойчивый" должны будут иметь конкретное, понятное и проверяемое обоснование.
Новые правила направлены против так называемого greenwashing - ситуации, когда экологичность товара используется как рекламный аргумент без достаточных доказательств. Одновременно усиливаются требования к информации, которую получает покупатель, в том числе о долговечности товара, возможности его ремонта и влиянии обновлений программного обеспечения.
Получается, что производителю или продавцу будет сложнее создать впечатление, что товар экологичнее, долговечнее или ремонтопригоднее, чем он является на самом деле.
В регионах с 1 сентября меняются автобусные маршруты и расписания
Начало учебного года традиционно приводит и к корректировке регионального сообщения. С 1 сентября Автотранспортная дирекция меняет время отправления, набор остановок и отдельные рейсы сразу в нескольких частях региональной автобусной сети.
Изменения подтверждены, в частности, в направлениях Лимбажи и Сигулды, Гулбене, Алуксне и Балви, а также Екабпилса, Прейли и Ливаны. Поэтому пассажирам региональных автобусов в начале сентября стоит перепроверить привычное расписание даже в том случае, если номер маршрута остался прежним.
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В отдельных самоуправлениях вступают в силу свои новые правила
Помимо общегосударственных изменений, 1 сентября начинают действовать и новые обязательные правила отдельных самоуправлений. Например, в Елгавском крае вступают в силу новые правила обеспечения дошкольного образования.
В Марупском крае меняются условия выплаты стипендий учащимся 10-12-х классов Марупской государственной гимназии и Бабитской средней школы. Размер стипендии будет зависеть от класса и средней оценки. Например, для учащихся 10-го класса предусмотрено 40 евро в месяц при средней оценке не ниже 8,00, а для лучших учащихся 11-х и 12-х классов размер может быть выше.
Там же с 1 сентября меняются правила софинансирования отдельных программ дополнительного и профессионально ориентированного образования. В частности, в муниципальной спортивной школе появляется отдельная плата за программу "Основы хоккея" - 75 евро в месяц для отвечающих условиям декларирования жителей и 150 евро для остальных. Поскольку такие правила устанавливаются каждым самоуправлением отдельно, семьям с детьми стоит проверить сентябрьские изменения именно в своем крае или городе.