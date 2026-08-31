С 1 сентября в Латвии многое меняется: что нужно знать школьникам, пациентам, водителям и покупателям

С 1 сентября свидетельства о профессиональном основном образовании, аттестаты о профессиональном образовании и дипломы о профессиональном среднем образовании будут выдаваться в электронной форме. Документ можно будет подготовить в формате PDF с защищенной электронной подписью, он будет содержать QR-код для проверки и будет доступен на портале Latvija.gov.lv. По запросу можно будет получить его и на бумаге.