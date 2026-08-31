День знаний с руководством города: куда 1 сентября отправятся представители Рижской думы

Заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратниекс в 10.00 посетит среднюю школу им. Наталии Драудзини, после чего отправится в Рижскую польскую среднюю школу имени Иты Козакевич. В 11.30 он откроет спортивную площадку под открытым небом в Рижской Зиепниеккалнской средней школе.