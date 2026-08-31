Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.
В Латвии
Сегодня 16:07
День знаний с руководством города: куда 1 сентября отправятся представители Рижской думы
1 сентября руководители Рижской думы сами отправятся в школы, чтобы вместе с учениками и учителями открыть новый учебный год.
Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс в 9.30 посетит Рижскую 75-ю основную школу, а в 10.30 - Рижскую 64-ю среднюю школу.
Заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратниекс в 10.00 посетит среднюю школу им. Наталии Драудзини, после чего отправится в Рижскую польскую среднюю школу имени Иты Козакевич. В 11.30 он откроет спортивную площадку под открытым небом в Рижской Зиепниеккалнской средней школе.
Заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис в 10.00 примет участие в торжественном мероприятии в Рижской Тейкской средней школе, а в 11.00 посетит Рижскую 80-ю среднюю школу.
Заместитель председателя Рижской думы Марис Сприндужс в 10.00 посетит Рижскую начальную школу имени Валдиса Залитиса.