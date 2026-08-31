Столица вновь озарится тысячами огней! Известно, когда пройдет Staro Rīga 2026
Стали известны даты проведения фестиваля света Staro Rīga 2026. В этом году одно из главных мероприятий праздничного ноября пройдет в столице с 15 по 18 ноября, а его маршрут охватит оба берега Даугавы.
Рижское самоуправление и Управление культуры Департамента образования, культуры и спорта приглашают предпринимателей и владельцев городских зданий присоединиться к фестивалю, украсив световыми инсталляциями фасады, площади и другие объекты городской среды.
Инициатива позволит участникам стать частью масштабного светового события и сделать Ригу ярче в дни празднования годовщины провозглашения Латвийской Республики. Владельцы зданий и предприниматели смогут самостоятельно оформить свои объекты, принять участие в финансировании световых инсталляций или оказать поддержку другим мероприятиям Staro Rīga.
Организаторы включат заявленные объекты в программу фестиваля, обеспечат информационную и организационную поддержку, а также предоставят рекомендации по художественному оформлению. При этом световые объекты не обязательно должны находиться непосредственно на официальном маршруте фестиваля.
Темой Staro Rīga 2026 станет unum momentum - тот самый миг.
Главной осью фестивального маршрута будет Даугава. Световые объекты разместят на обоих берегах реки. На левом берегу маршрут пройдет от Латвийской национальной библиотеки по променаду Мукусалас. На правом берегу его крайними точками станут территория Спикери у Центрального рынка и Виестурдарзс. В маршрут также войдут Старая Рига и территория от набережной Даугавы до парка Кронвалда.