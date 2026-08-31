Столица вновь озарится тысячами огней! Известно, когда пройдет Staro Rīga 2026

Главной осью фестивального маршрута будет Даугава. Световые объекты разместят на обоих берегах реки. На левом берегу маршрут пройдет от Латвийской национальной библиотеки по променаду Мукусалас. На правом берегу его крайними точками станут территория Спикери у Центрального рынка и Виестурдарзс. В маршрут также войдут Старая Рига и территория от набережной Даугавы до парка Кронвалда.