В латвийском городе хотят два раза подряд поднять стоимость теплоэнергии для населения

С 1 ноября 2026 года планируемый конечный тариф на теплоэнергию для клиентов составит уже 84,72 евро за МВт·ч без НДС. "Это изменение связано как с изменением стоимости топлива, так и с включением в тариф компонента непредвиденных расходов", - информирует предприятие.