В латвийском городе хотят два раза подряд поднять стоимость теплоэнергии для населения
Фото: Shutterstock
Начинаем откладывать деньги на радиатор.
В Латвии

В латвийском городе хотят два раза подряд поднять стоимость теплоэнергии для населения

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Компания Gren Gulbene представила Комиссии по регулированию общественных услуг (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija - SPRK) на рассмотрение изменения тарифа на теплоэнергию в Гулбене с 1 октября 2026 года.

Планируемый конечный тариф на теплоэнергию для клиентов с 1 октября 2026 года составит 81,08 евро за МВт·ч без НДС, что на 6,53% выше действующего тарифа. Необходимость повышения объясняют ростом стоимости топлива — древесной щепы.

С 1 ноября 2026 года планируемый конечный тариф на теплоэнергию для клиентов составит уже 84,72 евро за МВт·ч без НДС. "Это изменение связано как с изменением стоимости топлива, так и с включением в тариф компонента непредвиденных расходов", - информирует предприятие.

То есть за два этапа тариф в Гулбене вырастет в общей сложности на 8,61 евро/МВт·ч, или на 11,3%.

По всем вопросам, связанным с услугами централизованного теплоснабжения, клиентов призывают обращаться в отдел обслуживания клиентов Gren Gulbene по телефону 64471610 или электронной почте klienti.gulbene@gren.com.

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