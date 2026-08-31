Начинаем откладывать деньги на радиатор.
В Латвии
Сегодня 15:48
В латвийском городе хотят два раза подряд поднять стоимость теплоэнергии для населения
Компания Gren Gulbene представила Комиссии по регулированию общественных услуг (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija - SPRK) на рассмотрение изменения тарифа на теплоэнергию в Гулбене с 1 октября 2026 года.
Планируемый конечный тариф на теплоэнергию для клиентов с 1 октября 2026 года составит 81,08 евро за МВт·ч без НДС, что на 6,53% выше действующего тарифа. Необходимость повышения объясняют ростом стоимости топлива — древесной щепы.
С 1 ноября 2026 года планируемый конечный тариф на теплоэнергию для клиентов составит уже 84,72 евро за МВт·ч без НДС. "Это изменение связано как с изменением стоимости топлива, так и с включением в тариф компонента непредвиденных расходов", - информирует предприятие.
По всем вопросам, связанным с услугами централизованного теплоснабжения, клиентов призывают обращаться в отдел обслуживания клиентов Gren Gulbene по телефону 64471610 или электронной почте klienti.gulbene@gren.com.