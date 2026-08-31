Экономика Латвии пошла вверх - рост зафиксирован сразу в нескольких ключевых отраслях
Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в первом полугодии этого года вырос на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. В том числе во втором квартале, по сезонно и календарно не скорректированным данным, ВВП увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В то же время во втором квартале этого года по сравнению с предыдущим кварталом, то есть с первым кварталом 2026 года, ВВП Латвии по сезонно и календарно скорректированным данным вырос на 0,7%.
В фактических ценах ВВП Латвии в первом полугодии этого года составил 21,3 млрд евро, в том числе во втором квартале - 11,491 млрд евро.
В Центральном статистическом управлении отмечают, что во втором квартале 2026 года наибольший вклад в рост добавленной стоимости внесли не только оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, но также обрабатывающая промышленность и отрасль информационных и коммуникационных услуг. Снижение наблюдалось в сфере транспорта и хранения, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.
Во втором квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года общая добавленная стоимость увеличилась на 3,4%. В производственных отраслях рост достиг 3,3%, а в сфере услуг добавленная стоимость увеличилась на 3,5%.
В сельском хозяйстве зарегистрирован рост добавленной стоимости на 2,1%, в то время как в лесном хозяйстве и лесозаготовках она сократилась на 7,1%.
В добыче камня, песка, глины и торфа добавленная стоимость выросла на 4,5%.
В обрабатывающей промышленности добавленная стоимость во втором квартале этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 5,5%. Рост был зафиксирован в 16 из 22 подотраслей. Среди крупнейших отраслей обрабатывающей промышленности в производстве древесины и изделий из дерева добавленная стоимость выросла на 2,2%, а в производстве продуктов питания - на 5,7%.
Читайте продолжение после рекламы
На общие показатели отрасли положительно повлиял также рост производства неметаллических минеральных изделий на 3,7% и готовых металлических изделий на 18,6%. В то же время производство напитков сократилось на 25,3%.
В сфере электроэнергии, газоснабжения, теплоснабжения и кондиционирования воздуха добавленная стоимость за соответствующий период выросла на 2,9%. В водоснабжении, канализации, управлении отходами и санации рост составил 3%.
Добавленная стоимость в строительстве во втором квартале 2026 года увеличилась на 3,2%. Этому способствовал рост строительства зданий на 11,8%. В то же время в инженерном строительстве зафиксировано снижение на 2,8%, а в специализированных строительных работах - на 0,3%.
В розничной торговле добавленная стоимость во втором квартале этого года по сравнению со вторым кварталом прошлого года выросла на 5,8%. В сфере оптовой и розничной торговли автомобилями и мотоциклами, а также их ремонта рост составил 5,3%, в оптовой торговле - 7,4%.
Объем услуг размещения и общественного питания за соответствующий период сократился на 2,3%. В том числе услуги размещения снизились на 1,5%, а услуги общественного питания - на 2,7%.
В отрасли информации и коммуникаций добавленная стоимость увеличилась на 8,3%. В крупнейшей подотрасли - компьютерном программировании и консультировании - она выросла на 16,6%, а в сфере информационных услуг рост составил 5%. В то же время в телекоммуникационных услугах зарегистрировано снижение на 2,9%.
Читайте продолжение после рекламы
В финансовой и страховой отрасли добавленная стоимость увеличилась на 10,4%. Основной рост обеспечили страхование, перестрахование и пенсионные накопления, где показатель увеличился на 40%.
В то же время в сфере финансовых услуг, а также в деятельности, дополняющей финансовые и страховые услуги, зафиксировано снижение соответственно на 0,5% и 4,3%. Как поясняет Центральное статистическое управление, стремительный рост в страховании, перестраховании и пенсионных накоплениях был связан с увеличением объема валовых подписанных страховых премий по страхованию рисков.
В сфере профессиональных, научных и технических услуг добавленная стоимость выросла на 5,2%. Этому способствовал рост объемов архитектурных и инженерных услуг, технических испытаний и анализа на 10,8%, других профессиональных, научных и технических услуг - на 12,2%, а также юридических и бухгалтерских услуг - на 3,4%. В то же время в сфере рекламы и исследования рынка зарегистрировано снижение на 3,1%.
В административной деятельности и сфере вспомогательных услуг добавленная стоимость увеличилась на 3,6%. По данным Центрального статистического управления, положительный вклад в рост отрасли внесли услуги по подбору персонала и обеспечению рабочей силой, где рост составил 2,2%, а также административная деятельность офисов и другие вспомогательные услуги для бизнеса, где показатель увеличился на 24,1%.
В то же время развитие отрасли сдерживало снижение объема охранных и следственных услуг на 7,5%, а также услуг по обслуживанию зданий и ландшафтной архитектуре - на 3,8%.
Читайте продолжение после рекламы
Рост налогов на продукты на 0,1%, к которым в основном относятся налог на добавленную стоимость, акцизные и таможенные налоги, был обусловлен увеличением поступлений налога на добавленную стоимость. Собранные налоги на продукты в фактических ценах выросли на 2,8%.
Во втором квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом годом ранее конечное потребление домашних хозяйств увеличилось на 3,7%. Объем потребления продуктов питания вырос на 3,6%.
В группе расходов на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другие виды топлива объем потребленных домашними хозяйствами товаров и услуг увеличился на 1%. Расходы на транспорт, включая общественный транспорт, приобретение и эксплуатацию транспортных средств, выросли на 2%.
Расходы на конечное потребление правительства во втором квартале этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились на 2,4%.
Инвестиции в валовое накопление основного капитала в целом увеличились на 6,5%. Вложения в жилье, другие здания и сооружения выросли на 3,2%, в машины и оборудование, включая транспортные средства, - на 9,8%.
Инвестиции в продукты интеллектуальной собственности, например исследования, компьютерные программы, базы данных и авторские права, увеличились на 6,6%.
Читайте продолжение после рекламы
Объем экспорта товаров и услуг вырос на 7,7%, в том числе экспорт товаров увеличился на 11,6%, а экспорт услуг сократился на 0,9%.
Основными экспортируемыми товарами были древесина и изделия из дерева, за исключением мебели, электрические приборы и электрооборудование, а также минеральные продукты.
Наиболее значимыми группами экспортируемых услуг были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности, в том числе исследования и разработки, профессиональные и управленческие услуги, а также технические, связанные с торговлей и другие деловые услуги.
Объем импорта товаров и услуг увеличился на 7,1%. Импорт товаров вырос на 9,6%, а импорт услуг сократился на 1,7%.
Наибольшую долю импорта составляли минеральные продукты, электрические приборы и электрооборудование, а также наземные транспортные средства и их части. Важнейшими группами импортируемых услуг были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.
Данные также свидетельствуют, что во втором квартале этого года по сравнению со вторым кварталом 2025 года общая сумма вознаграждения работников увеличилась на 6,4%, в том числе заработная плата выросла на 6,3%, а социальные взносы работодателей - на 7,2%.
Читайте продолжение после рекламы
Самый быстрый рост общего вознаграждения работников был зарегистрирован в группе отраслей искусства, развлечений, отдыха и других услуг - на 10,3%. В сфере профессиональных, научных и технических услуг вознаграждение выросло на 10%, а в строительстве - на 9,6%.
В целом в производственных отраслях вознаграждение работников увеличилось в среднем на 6,3%, а в сфере услуг рост составил 7,7%.
Валовая прибыль от основной деятельности и смешанный доход увеличились на 9,4%, а сальдо налогов и субсидий на производство и импорт выросло на 6,1%.