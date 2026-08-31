Экономика Латвии пошла вверх - рост зафиксирован сразу в нескольких ключевых отраслях

В сфере профессиональных, научных и технических услуг добавленная стоимость выросла на 5,2%. Этому способствовал рост объемов архитектурных и инженерных услуг, технических испытаний и анализа на 10,8%, других профессиональных, научных и технических услуг - на 12,2%, а также юридических и бухгалтерских услуг - на 3,4%. В то же время в сфере рекламы и исследования рынка зарегистрировано снижение на 3,1%.