Пограничники Латвии призвали жителей сообщать о подозрительных иностранцах

В VRS призвали жителей при обнаружении подозрительных людей, чей внешний вид не характерен для этнического и национального состава населения Латвийской Республики (то есть их облик позволяет предположить, что они могут являться гражданами третьих стран), незамедлительно сообщать об этом пограничникам или сотрудникам Государственной полиции. Информацию можно передать по единому номеру экстренной помощи 112, который работает круглосуточно. Также жители могут связаться с оперативным дежурным Даугавпилсского управления VRS по телефонам 65403777 и 22020361 либо по электронной почте.