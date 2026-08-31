Пограничники Латвии призвали жителей сообщать о подозрительных иностранцах
Государственная пограничная охрана Латвии (Latvijas Valsts robežsardze - VRS) обратилась к жителям с просьбой сообщать о людях и группах, которые могут незаконно находиться в стране. Определять возможных нелегальных мигрантов предлагается по внешнему виду.
Соответствующее обращение опубликовано пограничной службой в социальных сетях на фоне продолжающейся борьбы с незаконной миграцией на восточной границе Латвии.
В VRS призвали жителей при обнаружении подозрительных людей, чей внешний вид не характерен для этнического и национального состава населения Латвийской Республики (то есть их облик позволяет предположить, что они могут являться гражданами третьих стран), незамедлительно сообщать об этом пограничникам или сотрудникам Государственной полиции. Информацию можно передать по единому номеру экстренной помощи 112, который работает круглосуточно. Также жители могут связаться с оперативным дежурным Даугавпилсского управления VRS по телефонам 65403777 и 22020361 либо по электронной почте.
Что советуют фиксировать
Пограничники отдельно подчеркнули, что жителям не следует самостоятельно вмешиваться в ситуацию.
"Не приближайтесь, если ситуация кажется опасной, не вступайте в конфликт и не пытайтесь задерживать людей", - призывает VRS.
Если это можно сделать безопасно, с расстояния рекомендуется зафиксировать несколько деталей:
- место, где были замечены подозрительные люди;
- время обнаружения;
- направление их движения;
- количество человек в группе.
Читайте продолжение после рекламы
Таким образом, пограничники рассчитывают на помощь жителей в передаче оперативной информации, но подчеркивают, что непосредственное задержание людей остается задачей правоохранительных органов.
На восточной границе продолжается операция "Оборотень"
Погранохрана напоминает, что 11 августа началась операция "Оборотень" - целенаправленная и координированная реакция Латвии на гибридную угрозу, связанную с организованной незаконной миграцией со стороны Беларуси. Цель операции - существенно сократить количество случаев незаконного пересечения восточной границы Латвии и не допустить повторения подобных случаев в будущем.
На этом фоне пограничники также предупредили людей, которые помогают незаконно перемещать мигрантов или обеспечивают им возможность незаконно находиться в Латвии. В VRS подчеркнули, что такая деятельность является незаконной и уголовно наказуемой.
Согласно Уголовному закону Латвии, если подобные преступления совершаются в период усиленного режима охраны границы или чрезвычайной ситуации, объявленной в связи с угрозой неприкосновенности государственной границы, виновным может грозить до 10 лет лишения свободы.