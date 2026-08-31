Учреждена стипендия памяти легендарного латвийского спортсмена Айгара Фадеева

"Айгар хорошо знал, сколько труда и ресурсов необходимо вложить, чтобы молодой человек мог развивать свой талант и добиться поставленной цели. Особенно в начале карьеры, помимо собственных усилий, очень важной может быть поддержка окружающих. Поэтому мне показалось важным почтить память Айгара таким образом, который дает практическую поддержку молодым спортсменам и будущим специалистам спортивной отрасли. Надеюсь, эти стипендии станут еще одной опорой на пути молодых людей к их целям и помогут им продолжать развиваться в выбранной сфере", - рассказала учредитель стипендии памяти Айгара Фадеева Эва Фадеева.