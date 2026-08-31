Учреждена стипендия памяти легендарного латвийского спортсмена Айгара Фадеева
В память о выдающемся латвийском спортсмене Айгаре Фадееве учреждена именная стипендия, призванная поддержать молодых людей, которые хотят связать свое будущее со спортом и работой с людьми.
Стипендию учредила вдова спортсмена Эва Фадеева, а администрированием занимается Vītolu fonds. Уже 1 сентября будут чествовать первых трех получателей - учащихся Мурьянской спортивной гимназии. Всего стипендии получат пять молодых талантов.
Финансовую поддержку в рамках стипендии памяти Айгара Фадеева получат три учащихся Мурьянской спортивной гимназии, один представитель спортивной ходьбы и один студент Латвийской академии спортивной педагогики Рижского университета имени Страдиня.
"Айгар хорошо знал, сколько труда и ресурсов необходимо вложить, чтобы молодой человек мог развивать свой талант и добиться поставленной цели. Особенно в начале карьеры, помимо собственных усилий, очень важной может быть поддержка окружающих. Поэтому мне показалось важным почтить память Айгара таким образом, который дает практическую поддержку молодым спортсменам и будущим специалистам спортивной отрасли. Надеюсь, эти стипендии станут еще одной опорой на пути молодых людей к их целям и помогут им продолжать развиваться в выбранной сфере", - рассказала учредитель стипендии памяти Айгара Фадеева Эва Фадеева.
Айгар Фадеев (1975-2024) был латвийским легкоатлетом, спортивным ходоком и физиотерапевтом. На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее он завоевал серебряную медаль в ходьбе на 50 километров. За свою спортивную карьеру Фадеев участвовал в трех Олимпиадах, четырех чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы.
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После завершения профессиональной карьеры он применил свои знания и опыт в работе спортивного физиотерапевта. За помощью к нему обращались как известные спортсмены мирового уровня, так и люди, чью повседневную жизнь ограничивали малоподвижная работа, перегрузки или боли. Айгар Фадеев внезапно ушел из жизни 17 декабря 2024 года в возрасте 48 лет.