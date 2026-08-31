The Economist назвал причину, по которой Путин не хочет заканчивать войну

Авторы The Economist предполагают, что российский президент может опасаться прекращения войны без достижения заявленных целей. "Российская система терпимо относится к насилию, но не прощает неудач", - говорится в статье.По мнению авторов, Путин может считать, что прекращение войны без достижения даже минимальной цели - захвата всего Донбасса на востоке Украины - способно подвергнуть его физической опасности. The Economist утверждает, что Путин в какой-то момент говорил своим соратникам, что его могут повесить. Контекст, в котором была произнесена эта фраза, а также другие подробности разговора, не уточняются.