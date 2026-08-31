The Economist назвал причину, по которой Путин не хочет заканчивать войну
Российский лидер Владимир Путин может пойти на дальнейшее обострение войны против Украины после визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, пишет The Economist со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Владимир Путин решил обострить ситуацию в войне против Украины, утверждает The Economist. Один из давних соратников российского президента предположил, что Путин воспринял состоявшийся на прошлой неделе визит директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Москву как признак слабости Вашингтона.
По словам источника, аналогичным образом Путин интерпретировал и визит предшественника Рэтклиффа, Уильяма Бернса, в Москву в ноябре 2021 года.
22 августа Путин заявил, что Украина своими атаками открыла "ящик Пандоры", и пообещал ответные удары по наиболее уязвимым секторам украинской экономики.
The Economist отмечает, что никто не может достоверно знать, о чем думает российский президент. Однако авторы публикации считают, что причины возможной эскалации войны, как и самого решения о вторжении, имеют прежде всего внутренний характер.
"Его главной целью всегда было сохранение своей власти и, в конечном счете, собственной жизни", - говорится в публикации.
Авторы The Economist предполагают, что российский президент может опасаться прекращения войны без достижения заявленных целей. "Российская система терпимо относится к насилию, но не прощает неудач", - говорится в статье.По мнению авторов, Путин может считать, что прекращение войны без достижения даже минимальной цели - захвата всего Донбасса на востоке Украины - способно подвергнуть его физической опасности. The Economist утверждает, что Путин в какой-то момент говорил своим соратникам, что его могут повесить. Контекст, в котором была произнесена эта фраза, а также другие подробности разговора, не уточняются.
Читайте продолжение после рекламы
По данным журнала, среди представителей российской элиты сейчас преобладают пессимистические настроения. Один из источников The Economist утверждает, что главная проблема для российской власти заключается не столько в состоянии экономики или отсутствии военных успехов, сколько во времени, которое, по его мнению, было напрасно потрачено на войну.
При этом авторы публикации подчеркивают, что ни экономические, ни политические проблемы России сами по себе не представляют для Путина смертельной угрозы.