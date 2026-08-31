Латвия направит дипломата в Катманду - судьба 33 граждан страны остается неизвестной

В министерстве подчеркивают, что после трагедии посольство Латвии в Пекине поддерживает прямой контакт и с китайскими властями. Посольство находится на связи как с властями Тибета на месте, так и с Консульским департаментом МИД и другими учреждениями, которые могут помочь в этой крайне сложной ситуации.