Латвия направит дипломата в Катманду - судьба 33 граждан страны остается неизвестной
Латвия направит в Катманду сотрудника Консульского департамента МИД, который подключится к работе после трагедии в Непале. Тем временем местонахождение 33 граждан Латвии по-прежнему неизвестно, а посольство в Пекине поддерживает прямой контакт с китайскими и тибетскими властями.
В настоящее время завершается техническая процедура, необходимая для отправки сотрудника. В МИД пообещали предоставить более подробную информацию в течение дня.
В министерстве подчеркивают, что после трагедии посольство Латвии в Пекине поддерживает прямой контакт и с китайскими властями. Посольство находится на связи как с властями Тибета на месте, так и с Консульским департаментом МИД и другими учреждениями, которые могут помочь в этой крайне сложной ситуации.
В МИД пояснили, что посольство Латвии передало имеющуюся у него информацию и также получило сведения от китайской стороны. Общение происходит в основном по телефону, и ответы поступают. Кроме того, было направлено несколько дипломатических нот и получена ответная нота. Контакты продолжались и в минувшие выходные.
Посол Латвии в Китае Карлис Эйхенбаумс напрямую контактирует с представителями Министерства иностранных дел Китая через местную платформу WeChat.
Посольство Латвии в Пекине получило от Консульского департамента МИД Китая список из 33 граждан Латвии, которые пересекли, планировали пересечь или покинули пограничный пункт Гиронга. Однако в настоящее время китайским властям неизвестно местонахождение людей, включенных в этот список.
В МИД подчеркивают, что китайские власти незамедлительно проинформируют посольство Латвии, как только появится дополнительная информация.
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МИД Латвии призывает путешественников избегать районов, пострадавших от наводнений, следить за сообщениями местных СМИ и соблюдать рекомендации и указания правительства Китая и местных властей. Министерство также просит зарегистрироваться в Консульском регистре.
Как сообщалось ранее, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, после чего из ледникового озера хлынули вода и грязь, приведя к масштабным разрушениям в Непале и Китае. По данным на утро воскресенья, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 630 человек, около 3000 числились пропавшими без вести.
Недалеко от эпицентра катастрофы находилась и большая группа туристов из Латвии. По данным МИД, трое жителей Латвии не пострадали в результате вызванного наводнением грязевого оползня в Непале, однако 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести.