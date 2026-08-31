С 1 сентября у McDonald's в странах Балтии меняется руководство
С 1 сентября у McDonald's в странах Балтии меняется руководство. Многолетний глава бизнеса Петре Тинтой покидает должность, а управлять компанией в переходный период будет Симона Манчинелли, работающая в системе McDonald's более 30 лет.
Premier Capital plc, владелец лицензии на развитие McDonald's в Эстонии, Латвии и Литве, сообщил об изменениях в руководстве компании в странах Балтии, которые вступят в силу 1 сентября 2026 года.
Петре Тинтой покинет должность исполнительного директора, а исполняющей обязанности генерального директора Premier Restaurants Baltics назначена Симона Манчинелли.
У Симоны Манчинелли более 30 лет опыта работы в системе McDonald's. Она занимала руководящие должности в сфере управления бизнесом на нескольких рынках. В настоящее время Манчинелли является операционным директором Premier Capital и отвечает за операционное управление группы, персонал, технологии и качество.
В должности исполняющей обязанности генерального директора Манчинелли будет руководить бизнесом компании в странах Балтии в переходный период, тесно сотрудничая с местной командой. Ее задачами станут обеспечение непрерывности работы, высокого качества обслуживания клиентов и дальнейшего роста бизнеса.
В переходный период компания также оценит, какая структура управления будет наиболее подходящей для дальнейшего развития и сможет обеспечить устойчивый рост на всех рынках стран Балтии.