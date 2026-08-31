С 1 сентября у McDonald's в странах Балтии меняется руководство

У Симоны Манчинелли более 30 лет опыта работы в системе McDonald's. Она занимала руководящие должности в сфере управления бизнесом на нескольких рынках. В настоящее время Манчинелли является операционным директором Premier Capital и отвечает за операционное управление группы, персонал, технологии и качество.