"Плечом к плечу": в Литве объяснили, как страны Балтии должны спасать финансирование Rail Baltica

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас на железнодорожном вокзале Вильнюса в понедельник заявил: "Что касается финансирования в следующей финансовой перспективе ЕС с 2028 года, договоренность была и остается предельно ясной: этот проект поддерживают все три государства. "Плечом к плечу" мы должны обеспечить себе финансирование, поскольку это не только транспортный проект, но и проект военной мобильности и устойчивости".