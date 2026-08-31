"Плечом к плечу": в Литве объяснили, как страны Балтии должны спасать финансирование Rail Baltica
Странам Балтии придется вместе добиваться от Брюсселя новых миллиардов на Rail Baltica. В Литве предупреждают: без дополнительного финансирования ЕС своевременно завершить крупнейший железнодорожный проект региона будет крайне сложно.
Министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас на железнодорожном вокзале Вильнюса в понедельник заявил: "Что касается финансирования в следующей финансовой перспективе ЕС с 2028 года, договоренность была и остается предельно ясной: этот проект поддерживают все три государства. "Плечом к плечу" мы должны обеспечить себе финансирование, поскольку это не только транспортный проект, но и проект военной мобильности и устойчивости".
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По его словам, вопрос о том, будет ли в бюджете ЕС на 2028-2034 годы предусмотрена отдельная строка для Rail Baltica, является "предметом переговоров".
"Будет ли это отдельная строка или средства будут выделены из общего пула - это технические детали, которые не должны привести к сокращению нашего финансирования", - отметил министр.
Переговоры о финансировании ведутся с Европейской комиссией, Европейским парламентом и Советом министров. "Ближайшая неформальная встреча Совета министров состоится во второй половине сентября в Дублине, где мы вновь поднимем этот вопрос, так как текущее финансирование военной мобильности и других инфраструктурных проектов недостаточно", - добавил он.
На прошлой неделе в Таллине премьер-министр Миндаугас Синкявичюс заявил, что странам Балтии необходимо объединить усилия для получения большего финансирования ЕС для завершения проекта Rail Baltica.
Две недели назад в Риге он отметил, что странам Балтии предстоит побороться за включение финансирования Rail Baltica в многолетний бюджет ЕС на 2028-2034 годы.
Общая стоимость проекта Rail Baltica может составить 23,8 млрд евро.
Председатель наблюдательного совета совместного балтийского предприятия RB Rail Матисс Паэгле ранее предупреждал, что задержки в строительстве создают риск потери уже выделенных грантов и снижения финансирования из следующего многолетнего бюджета ЕС.
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Проект включен в Северный коридор военной мобильности ЕС. Согласно законодательству ЕС, проекты базовой трансъевропейской транспортной сети должны быть реализованы к 2030 году, а вся сеть - к 2050 году. Линия от Таллина через Ригу, Пярну, Паневежис и Каунас до Варшавы должна быть введена в эксплуатацию не позднее 2030 года.
Однако в январе Европейская счетная палата заявила, что проект Rail Baltica не будет завершен к 2030 году, как планировалось ранее, а окончательный срок его реализации в настоящее время не определен.