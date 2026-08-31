Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в дезинформации на фоне миграционного кризиса в Сеуте
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о распространении дезинформации на фоне масштабного миграционного кризиса в Сеуте. Он утверждал, что в информационной кампании вокруг событий могли быть задействованы структуры, связанные с Россией и Израилем, а также международные ультраправые силы.
В интервью радиостанции Cadena SER Санчес подчеркнул, что расследование причин кризиса продолжается, однако призвал отделять установленные факты от предположений. По его словам, в Сеуте сейчас остаются около 5000 мигрантов, среди которых примерно 1200 несовершеннолетних. Всего, как сообщил премьер, в город незаконно проникли около 70 000 человек, при этом девять из десяти уже вернулись обратно.
Санчес: Россия и Израиль связаны с распространением дезинформации
Говоря о причинах миграционного кризиса, Санчес заявил, что в социальных сетях активно распространялись ложные сообщения. По его версии, информационные кампании были связаны в том числе с "организациями, связанными как с Россией, так и с Израилем", а также с международным ультраправым движением.
При этом премьер подчеркнул, что это не означает установленного участия какого-либо государства в организации самого миграционного кризиса. Он также признал, что испанские власти пока не располагают полной картиной произошедшего. "К сожалению, у нас нет полного знания о том, что произошло, и мы продолжаем расследование, но правительство должно работать с фактами", - подчеркнул премьер.
Санчес отдельно отметил, что испанские службы безопасности и Национальный разведывательный центр (CNI), по его словам, не предоставили информации, которая указывала бы на участие марокканских властей в массовом проникновении мигрантов.
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Премьер также положительно оценил сотрудничество Испании с Марокко, назвав его "откровенно позитивным".
Миграционный кризис стал политической проблемой
Санчес призвал европейские страны проявить больше солидарности в вопросе распределения миграционной нагрузки. Он напомнил, что Испания принимала мигрантов, прибывших на итальянский остров Лампедуза. "Европа должна проявлять солидарность на Лампедузе, в Гренландии, в Сеуте или на Канарах", - заявил премьер. По его мнению, страны Центральной и Северной Европы должны активнее помогать Испании.
На этом фоне Санчес задался вопросом, почему отношение к Испании может отличаться из-за политических позиций ее правительства. "Если Россия или Израиль вмешиваются в дезинформацию по этому вопросу, разве их беспокоит миграция в Испании или их беспокоит международная позиция Европы?" - спросил премьер.
Таким образом, Санчес фактически связал информационное противостояние вокруг миграционной политики Испании с более широкими международными и геополитическими конфликтами.