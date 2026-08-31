Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в дезинформации на фоне миграционного кризиса в Сеуте

При этом премьер подчеркнул, что это не означает установленного участия какого-либо государства в организации самого миграционного кризиса. Он также признал, что испанские власти пока не располагают полной картиной произошедшего. "К сожалению, у нас нет полного знания о том, что произошло, и мы продолжаем расследование, но правительство должно работать с фактами", - подчеркнул премьер.