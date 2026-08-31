ФОТО: всем первоклассникам Латвии выдадут специальный паспорт

По словам заместителя руководителя BAC по вопросам развития и международного сотрудничества Лиене Каулини-Бандере, поступление в школу становится важным этапом в жизни ребенка. Ребенок становится более самостоятельным, сталкивается с новыми ситуациями и начинает строить новые отношения. Поэтому, считают в BAC, уже с первого класса он должен понимать не только свои обязанности, но и знать, что имеет право находиться в безопасности, быть услышанным и просить о помощи.