ФОТО: всем первоклассникам Латвии выдадут специальный паспорт
С началом учебного года каждый первоклассник в Латвии получит необычный "паспорт". Он поможет детям разобраться в своих правах и обязанностях, научит распознавать опасные ситуации и понимать, к кому обращаться за помощью. Об этом сообщили в Центре защиты детей (BAC).
Новый материал предназначен не только для детей, но и для их родителей, опекунов и приемных семей. Его главная задача - помочь взрослым разговаривать с ребенком о важных вопросах простым и понятным языком.
В "Паспорте" с помощью иллюстраций и примеров из повседневной жизни объясняется связь между правами и обязанностями ребенка. Материал предлагает говорить с детьми о безопасности, здоровье, личном пространстве, отношениях с другими людьми, отдыхе и использовании интернета. Особое внимание уделяется тому, чтобы ребенок не боялся рассказывать взрослым о своем опыте и проблемах.
В BAC подчеркивают: ребенок не должен "заслуживать" свои права. При этом соблюдение обязанностей помогает ему заботиться не только о себе, но и уважать права других людей и строить нормальные отношения с окружающими.
Ребенка хотят научить просить о помощи
По словам заместителя руководителя BAC по вопросам развития и международного сотрудничества Лиене Каулини-Бандере, поступление в школу становится важным этапом в жизни ребенка. Ребенок становится более самостоятельным, сталкивается с новыми ситуациями и начинает строить новые отношения. Поэтому, считают в BAC, уже с первого класса он должен понимать не только свои обязанности, но и знать, что имеет право находиться в безопасности, быть услышанным и просить о помощи.
"Паспорт первоклассника" должен стать практическим инструментом для обсуждения этих тем с ребенком.
Вместе с паспортом родители, опекуны и приемные семьи получат методические рекомендации. В них будут практические советы по проведению разговоров, примеры вопросов и рекомендации, как связывать содержание паспорта с реальной жизнью ребенка.
Читайте продолжение после рекламы
Отдельный блок посвящен безопасности. Взрослым предлагается вместе с ребенком определить, кто является его надежным взрослым и куда он может обратиться, если окажется в опасной или несправедливой ситуации.
Родителям советуют не читать паспорт целиком за один раз
BAC рекомендует не пытаться пройти весь материал вместе с ребенком за один разговор.
На одну беседу достаточно выделить примерно 5-10 минут и обсудить две-четыре страницы. Начинать разговор рекомендуется с просмотра иллюстрации, после чего вместе прочитать текст и связать описанную ситуацию с повседневным опытом самого ребенка. Затем можно обсудить, как следует поступить в подобной ситуации.
Главное, по мнению специалистов, - создать у ребенка ощущение безопасности и уверенность в том, что он имеет право задавать вопросы, сомневаться и рассказывать взрослым о происходящем.
Родителям также рекомендуют использовать "Паспорт" не как разовую инструкцию, а как повод для регулярных разговоров с ребенком. Это поможет ему научиться распознавать небезопасные и несправедливые ситуации, анализировать собственные поступки и их последствия, а также понимать, где искать помощь.
Читайте продолжение после рекламы
Материалы будут доступны бесплатно
"Паспорт прав и обязанностей ребенка" и методические рекомендации будут доступны в электронном виде и бесплатно для скачивания на сайте BAC в разделе для родителей.
В материалах также напоминают о бесплатном телефоне доверия для детей и подростков 116111. Он работает круглосуточно и предоставляет психологическую и информационную помощь детям, подросткам и их родителям.
Получить помощь можно и через онлайн-чат на сайте телефона доверия. Если жизни, здоровью или безопасности ребенка угрожает непосредственная опасность, необходимо звонить по номеру 112.
Разработка материалов проводится в рамках проекта Европейского социального фонда Plus, направленного на повышение квалификации специалистов в сфере защиты прав детей и усиление ответственности законных представителей детей.
Общий бюджет проекта составляет 7,92 млн евро, из которых 6,73 млн евро - финансирование ESF+, а 1,19 млн евро - средства государственного бюджета. Проект рассчитан до 31 декабря 2029 года.