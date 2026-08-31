ФОТО: всем первоклассникам Латвии выдадут специальный паспорт
Фото: LETA
Наглядный материал на пресс-конференции "Паспорт первоклассника - общий путеводитель для ребенка, родителей и школы", посвященной Паспорту прав и обязанностей ребенка. В начале нового учебного года его получат все первоклассники Латвии.
В Латвии
Дополнена:Сегодня 16:32

ФОТО: всем первоклассникам Латвии выдадут специальный паспорт

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

С началом учебного года каждый первоклассник в Латвии получит необычный "паспорт". Он поможет детям разобраться в своих правах и обязанностях, научит распознавать опасные ситуации и понимать, к кому обращаться за помощью. Об этом сообщили в Центре защиты детей (BAC).

Новый материал предназначен не только для детей, но и для их родителей, опекунов и приемных семей. Его главная задача - помочь взрослым разговаривать с ребенком о важных вопросах простым и понятным языком.

Фото: LETA

В "Паспорте" с помощью иллюстраций и примеров из повседневной жизни объясняется связь между правами и обязанностями ребенка. Материал предлагает говорить с детьми о безопасности, здоровье, личном пространстве, отношениях с другими людьми, отдыхе и использовании интернета. Особое внимание уделяется тому, чтобы ребенок не боялся рассказывать взрослым о своем опыте и проблемах.

В BAC подчеркивают: ребенок не должен "заслуживать" свои права. При этом соблюдение обязанностей помогает ему заботиться не только о себе, но и уважать права других людей и строить нормальные отношения с окружающими.

Фото: LETA

Ребенка хотят научить просить о помощи

По словам заместителя руководителя BAC по вопросам развития и международного сотрудничества Лиене Каулини-Бандере, поступление в школу становится важным этапом в жизни ребенка. Ребенок становится более самостоятельным, сталкивается с новыми ситуациями и начинает строить новые отношения. Поэтому, считают в BAC, уже с первого класса он должен понимать не только свои обязанности, но и знать, что имеет право находиться в безопасности, быть услышанным и просить о помощи.

"Паспорт первоклассника" должен стать практическим инструментом для обсуждения этих тем с ребенком.

Вместе с паспортом родители, опекуны и приемные семьи получат методические рекомендации. В них будут практические советы по проведению разговоров, примеры вопросов и рекомендации, как связывать содержание паспорта с реальной жизнью ребенка.

Отдельный блок посвящен безопасности. Взрослым предлагается вместе с ребенком определить, кто является его надежным взрослым и куда он может обратиться, если окажется в опасной или несправедливой ситуации.

Родителям советуют не читать паспорт целиком за один раз

BAC рекомендует не пытаться пройти весь материал вместе с ребенком за один разговор.

На одну беседу достаточно выделить примерно 5-10 минут и обсудить две-четыре страницы. Начинать разговор рекомендуется с просмотра иллюстрации, после чего вместе прочитать текст и связать описанную ситуацию с повседневным опытом самого ребенка. Затем можно обсудить, как следует поступить в подобной ситуации.

Главное, по мнению специалистов, - создать у ребенка ощущение безопасности и уверенность в том, что он имеет право задавать вопросы, сомневаться и рассказывать взрослым о происходящем.

Родителям также рекомендуют использовать "Паспорт" не как разовую инструкцию, а как повод для регулярных разговоров с ребенком. Это поможет ему научиться распознавать небезопасные и несправедливые ситуации, анализировать собственные поступки и их последствия, а также понимать, где искать помощь.

Материалы будут доступны бесплатно

"Паспорт прав и обязанностей ребенка" и методические рекомендации будут доступны в электронном виде и бесплатно для скачивания на сайте BAC в разделе для родителей.

В материалах также напоминают о бесплатном телефоне доверия для детей и подростков 116111. Он работает круглосуточно и предоставляет психологическую и информационную помощь детям, подросткам и их родителям. 

Получить помощь можно и через онлайн-чат на сайте телефона доверия. Если жизни, здоровью или безопасности ребенка угрожает непосредственная опасность, необходимо звонить по номеру 112.

Разработка материалов проводится в рамках проекта Европейского социального фонда Plus, направленного на повышение квалификации специалистов в сфере защиты прав детей и усиление ответственности законных представителей детей.

Общий бюджет проекта составляет 7,92 млн евро, из которых 6,73 млн евро - финансирование ESF+, а 1,19 млн евро - средства государственного бюджета. Проект рассчитан до 31 декабря 2029 года.

Темы

1 сентябряОбразование в ЛатвииМинистерство образования и науки

Другие сейчас читают