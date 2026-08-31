В Риге 70-летнего "целителя" обвинили в 28 сексуальных преступлениях

Прокуратура передала Рижскому городскому суду уголовное дело 70-летнего мужчины, которому предъявлено обвинение в совершении в общей сложности 28 сексуальных преступлений. По данным следствия, мужчина не был зарегистрирован в Реестре медицинских работников и вспомогательного медицинского персонала, однако выдавал себя за целителя и длительное время оказывал услуги по лечению в своем доме. Это происходило с февраля 2024 года по май 2025 года.