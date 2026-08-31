В Риге 70-летнего "целителя" обвинили в 28 сексуальных преступлениях
В Риге перед судом предстанет 70-летний мужчина, выдававший себя за целителя. По версии следствия, под видом лечебных процедур он совершал сексуальное насилие, а на его носителях нашли порнографические материалы.
Прокуратура передала Рижскому городскому суду уголовное дело 70-летнего мужчины, которому предъявлено обвинение в совершении в общей сложности 28 сексуальных преступлений. По данным следствия, мужчина не был зарегистрирован в Реестре медицинских работников и вспомогательного медицинского персонала, однако выдавал себя за целителя и длительное время оказывал услуги по лечению в своем доме. Это происходило с февраля 2024 года по май 2025 года.
Следствие утверждает, что во время массажа мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 12-летнего ребенка. По версии обвинения, воспользовавшись тем, что из-за возраста ребенок не мог понимать значение совершаемых с ним действий, мужчина удовлетворял свое сексуальное влечение путем физического контакта с телом потерпевшего.
Кроме того, по данным прокуратуры, ребенок был использован при изготовлении материалов с детской порнографией.
Во время расследования у обвиняемого были изъяты носители данных. На них обнаружено большое количество материалов порнографического характера, в том числе детская порнография и материалы зоофильного характера. За их хранение мужчине также предъявлены обвинения.
В прокуратуре подчеркнули, что действия обвиняемого создали угрозу половой неприкосновенности и нравственному развитию ребенка, нарушили его нормальное физическое, психическое и сексуальное развитие и причинили ему психологические страдания.
По оценке прокуратуры, последствия пережитого могут иметь для потерпевшего длительный характер.