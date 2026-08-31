Зарплаты в Латвии начали расти медленнее: кому все еще будут повышать доходы

У сотрудников, которые в течение последнего года оставались на той же должности и выполняли те же обязанности, месячная базовая зарплата выросла в среднем на 5,8%, а годовая общая зарплата - на 7,1%. За исключением периода пандемии Covid-19, это самые низкие показатели роста зарплат с 2017 года, свидетельствуют данные ежегодного Общего исследования зарплат компании Figure Baltic Advisory, специализирующейся на исследованиях оплаты труда и управленческом консалтинге. В исследовании этого года использованы данные более чем 530 организаций и около 100 000 должностных позиций.