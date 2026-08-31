Зарплаты в Латвии начали расти медленнее: кому все еще будут повышать доходы
Латвийские работники могут рассчитывать на повышение зарплат, но уже не такое существенное, как раньше. Новые данные показывают одновременно две тенденции - зарплаты растут медленнее, а дефицит квалифицированных специалистов остается серьезной проблемой.
У сотрудников, которые в течение последнего года оставались на той же должности и выполняли те же обязанности, месячная базовая зарплата выросла в среднем на 5,8%, а годовая общая зарплата - на 7,1%. За исключением периода пандемии Covid-19, это самые низкие показатели роста зарплат с 2017 года, свидетельствуют данные ежегодного Общего исследования зарплат компании Figure Baltic Advisory, специализирующейся на исследованиях оплаты труда и управленческом консалтинге. В исследовании этого года использованы данные более чем 530 организаций и около 100 000 должностных позиций.
Работников не хватает, но платить больше готовы не всем
При этом компании продолжают испытывать серьезные проблемы с поиском сотрудников. 65% работодателей говорят о нехватке работников на рынке труда, причем столько же отмечают дефицит именно квалифицированных специалистов.
Получается своеобразное противоречие: людей не хватает, но возможности постоянно повышать им зарплаты у компаний ограничены.
Руководитель Figure Baltic Advisory Юрис Нимантс обращает внимание на то, что зарплаты сейчас растут быстрее производительности труда. Поэтому бизнесу приходится искать способы компенсировать дополнительные расходы. Один из главных вариантов - автоматизация и искусственный интеллект. Работодателям придется повышать эффективность процессов, чтобы дальнейший рост зарплат имел экономическое обоснование.
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Женщины по-прежнему зарабатывают меньше мужчин
Еще один показатель, который заставляет задуматься, - разница в доходах женщин и мужчин. Если сравнивать среднюю зарплату всех женщин и всех мужчин, разрыв за год вырос с 14% до 18%.
Однако при сравнении работников на одинаковых должностях картина совсем другая. Там разница составляет 3,2%. Для должностей одинаковой ценности - 5,3%.
По мнению экспертов, это говорит о том, что проблема заключается не только непосредственно в размере зарплат. Важную роль играет структура рынка труда - какие должности занимают женщины и мужчины, кто чаще получает повышение и кому удается продвигаться на руководящие позиции.
Что это значит для работников
Судя по прогнозам работодателей, рассчитывать на прежние темпы роста зарплат в ближайшее время не стоит. Особенно это касается тех сфер, где компании смогут заменить часть операций автоматизацией и ИИ. На следующий год работодатели прогнозируют повышение базовых зарплат всего на 4,2%.
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При этом дефицит квалифицированных кадров сохраняется. Поэтому для специалистов с востребованными навыками ситуация остается более выгодной: работодателям по-прежнему приходится конкурировать за людей, способных выполнять сложную работу.
Главный тренд ближайших лет, таким образом, выглядит достаточно очевидно: зарплаты будут расти медленнее, а ценность конкретных навыков - повышаться.