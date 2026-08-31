Родственники пропавших в Непале жителей Латвии начали сдавать образцы ДНК
Фото: Vida Press
Непал, 31 августа 2026 года. Местные жители наблюдают за продолжением поисковой операции в пострадавшем от наводнения городе на берегу реки Тришули в округе Нувакот.
В Латвии

Родственники пропавших в Непале жителей Латвии начали сдавать образцы ДНК

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Десятки родственников пропавших в Непале жителей Латвии сдают образцы ДНК, которые могут понадобиться для опознания погибших. Власти Непала готовятся захоронить неопознанные тела, поскольку их дальнейшее хранение создает угрозу распространения инфекций.

К настоящему моменту 20 родственников пропавших без вести в Непале жителей Латвии пришли в Государственную полицию, чтобы сдать образцы ДНК для возможного опознания погибших. В понедельник запланирована сдача еще пяти образцов.

Почетный консул Латвии в Непале сообщил Министерству иностранных дел (МИД), что среди тел, найденных в пострадавшем от наводнения регионе, опознаны лишь несколько погибших. Остальные тела находятся во временных хранилищах и больницах.

По информации властей Непала, многих погибших уже невозможно опознать из-за состояния останков. Их дальнейшее хранение создает риск распространения инфекций и возникновения эпидемии, поэтому ответственное учреждение округа Читван решило достойно захоронить все останки.

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Согласно информации, полученной МИД, перед захоронением у каждого погибшего возьмут и зарегистрируют образец ДНК. Чтобы при необходимости ускорить опознание граждан Латвии, пропавших в Непале, их родственников первой степени - родителей и детей - призывают добровольно сдать образцы ДНК в Управлении криминалистики Государственной полиции Латвии.

Сдать образцы можно в нескольких местах в Латвии. Для этого необходимо заранее связаться с представителями Управления криминалистики Государственной полиции, подтвердить свою личность, а также согласовать время и место.

В Риге и Рижском регионе договориться о сдаче образцов можно по телефону 67208733, в Видземском регионе - 64201342, в Курземском регионе - 63404585, в Земгальском регионе - 29211621, в Латгальском регионе - 65403306. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.

Трое жителей Латвии не пострадали в результате вызванного наводнением оползня в Непале. Еще 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести.

26 августа обрушение ледника вызвало поток обломков льда, после чего из ледникового озера хлынули вода и грязь. Стихия привела к масштабным разрушениям в Непале и Китае.

По данным на утро понедельника, в результате природной катастрофы погибли не менее 900 человек, еще 4793 числятся пропавшими без вести.

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