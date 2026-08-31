Министр образования Латвии признала ошибки "Школы 2030": что теперь изменят в школах

Министр признала, что любые перемены неизбежно вызывают стресс, однако, по ее мнению, в центре образовательного процесса прежде всего должны находиться интересы самих школьников. "В этом году это 818 человек, в следующем, при почти 20%, их будет уже около полутора тысяч, на чью жизнь это реально влияет. Каждый ребенок - реальный человек, это не просто система", - заявила она.