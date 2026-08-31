Министр образования Латвии признала ошибки "Школы 2030": что теперь изменят в школах
Суетливые изменения в системе образования, ошибки при внедрении проекта "Школа 2030" и нехватка педагогов - главные проблемы, с которыми сегодня сталкивается латвийское образование. Об этом говорили министр Илзе Индриксоне, депутат Сейма и бывший директор нескольких школ Чеслав Батня, а также директор Тейкской средней школы Гуна Пудуле в программе "Tiešs jautājums" портала Jauns.lv.
Одной из самых острых тем накануне нового учебного года стали изменения в системе оценки знаний и предложение полностью отказаться от пороговых требований на экзаменах. Представители отрасли и оппозиционные "Прогрессивные" раскритиковали поспешность решений и даже потребовали отставки министра. Индриксоне, однако, заявила, что речь не идет о новой реформе или очередном эксперименте. По ее словам, изменения стали вынужденной реакцией на последствия предыдущих преобразований.
"Это не реформа, это конкретные решения, которые отчасти вызваны практикой реализации предыдущей реформы и ее результатами", - подчеркнула министр.
Она также отвергла утверждения, что новые решения вызвали исключительно возмущение среди педагогов. По словам Индриксоне, многие учителя давно ожидали изменений в системе оценки.
Министр признала, что любые перемены неизбежно вызывают стресс, однако, по ее мнению, в центре образовательного процесса прежде всего должны находиться интересы самих школьников. "В этом году это 818 человек, в следующем, при почти 20%, их будет уже около полутора тысяч, на чью жизнь это реально влияет. Каждый ребенок - реальный человек, это не просто система", - заявила она.
Летом реформам - нет
Чеслав Батня заявил, что в принципе поддерживает пересмотр экзаменационных порогов, но подверг резкой критике коммуникацию Министерства образования и сроки принятия решений.
"Я все же соглашусь с большинством директоров - летом реформам нет. Учитель уходит в отпуск, он не должен просыпаться в другой реальности", - сказал депутат.
С ним согласилась и Гуна Пудуле. По ее мнению, одними техническими изменениями систему образования спасти невозможно. В частности, проблема неуспеваемости должна выявляться непосредственно в процессе обучения, а не в конце учебного года.
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"Мне кажется, акцент вообще нужно перенести с оценки результата на оценку процесса - того, как ученик учится. [...] Это действительно невозможно сделать технически. Если мы изменим порог или решим, кому разрешать исправлять оценку, а кому нет, это не изменит нашего мышления", - отметила директор.
"Школу 2030" внедрили слишком поспешно
Особенно острой критике участники дискуссии подвергли внедрение образовательного проекта "Школа 2030". Все трое согласились: реформу реализовывали слишком быстро.
Батня назвал три фундаментальные ошибки проекта. По его словам, первой стала сама организация внедрения реформы, второй - недостаточно продуманное обеспечение школ учебными материалами. Третьей ошибкой депутат считает попытку полностью отказаться от прежней системы и заменить ее новым содержанием.
"По-моему, "Школу 2030" нужно было внедрять как новые методы, а не как новое содержание", - заявил Батня.
Индриксоне с этой оценкой согласилась. Она признала, что в результате реформы педагогов фактически лишили привычных инструментов, а многие материалы им пришлось создавать самостоятельно.
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"Самая важная ошибка в том, что решение было принято, а когда поняли, что все идет не так хорошо, упрямо продолжали придерживаться его и не корректировали траекторию", - признала министр.
По мнению Гуны Пудуле, именно эта реформа сильнее всего ударила по престижу профессии учителя. Она считает, что сама идея реформы не была плохой, однако ее реализация оказалась слишком поспешной: образовательную систему попытались полностью изменить всего за несколько лет.
Еще одной серьезной проблемой стало отсутствие нормальной обратной связи. По словам директора, школы неоднократно сообщали о возникающих трудностях, однако необходимые изменения не вносились достаточно оперативно. Кроме того, разработчики стандартов часто менялись, и каждый из них пытался продвигать собственный подход. В итоге у педагогов сформировалось крайне негативное отношение к реформе.
"Учителя чувствовали, что их не ценят и что все, что они делали раньше, было совершенно неправильно. Учитель должен чувствовать себя стабильным и уверенным в себе. В противном случае мы не повысим престиж профессии, если будем ставить под сомнение его компетентность", - подчеркнула Пудуле.
Школы борются за каждого учителя
Еще одна серьезная проблема латвийского образования - нехватка педагогов, особенно в региональных школах. По словам Пудуле, учебные заведения фактически конкурируют друг с другом за специалистов.
Директор считает, что одним из главных способов повысить престиж профессии должно стать увеличение зарплат педагогов по всей стране. "Возможно, мое мнение будет непопулярным, но я считаю, что престиж учителя можно повысить только путем увеличения зарплаты по всей стране", - заявила она.
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Пудуле признает, что на первом этапе более высокая зарплата достанется и тем педагогам, чья профессиональная подготовка оставляет желать лучшего. Однако в долгосрочной перспективе, считает она, это позволит директорам школ выбирать лучших специалистов и создаст естественную конкуренцию. Пока же школам остается самостоятельно создавать благоприятную рабочую среду и привлекать наставников.
Директора хотят меньше бюрократии
Батня предложил Министерству образования хотя бы на год оставить школы и учителей в покое и предоставить им больше самостоятельности.
"Если бы была возможность, я бы вообще на год оставил учителей и школы в покое. Давайте доверять школам, пусть они работают", - призвал депутат.
Министр с этим предложением согласилась. По ее словам, количество бумажной работы для школ необходимо сокращать, одновременно предоставляя учебным заведениям больше самостоятельности. Индриксоне заявила, что государственным учреждениям пора отказаться от принципа "вдруг пригодится", когда речь идет о новых отчетах и требованиях.
По ее мнению, перед введением любой новой обязанности следует задать два вопроса: кто конкретно получает от нее пользу и улучшает ли она образовательный процесс, а также не имеется ли уже требуемая информация у самого учреждения. Исключение, подчеркнула министр, составляют вопросы здоровья и безопасности, которые не могут быть предметом компромисса.
Таким образом, участники дискуссии сошлись в главном: латвийской системе образования необходимы изменения, однако они должны быть продуманными, постепенными и основанными на реальном опыте школ, а не спускаться сверху в последний момент.
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