Марат Касем назвал "Антифашистов Прибалтики" проектом российских спецслужб
Бывший главный редактор Sputnik Литва Марат Касем рассказал о предполагаемой связи проекта "Антифашисты Прибалтики" с российскими спецслужбами. По его словам, участники проекта собирали сведения о нелояльных России людях.
Проект "Антифашисты Прибалтики" создан российскими спецслужбами, заявил в интервью агентству LETA в подкасте "Что это вообще было?! За кулисами" бывший главный редактор Sputnik Литва Марат Касем.
Касем отметил, что Telegram-каналы, финансируемые из бюджета российской пропаганды, следует отличать от "Антифашистов Прибалтики", которых он назвал "чистейшим проектом спецслужб".
По словам Касема, проект был создан по заказу Федеральной службы безопасности России. Он утверждает, что руководитель проекта публично рассказывает о подготовке отчетов для спецслужб и составлении списков людей, нелояльных к России, чтобы в случае возможной оккупации их можно было "ликвидировать". При этом Касем признал, что не располагает публичными документами, которые доказывали бы эту связь. По его словам, ему самому предлагали стать экспертом проекта, однако он отказался, узнав о возможных связях с российскими спецслужбами.
Касем также рассказал, что первоначально в рамках проекта якобы рассматривалось создание материалов на латышском, литовском и эстонском языках.
Служба государственной безопасности (СГБ) выявила в Telegram-канале "Антифашисты Прибалтики" различные действия, направленные против интересов национальной безопасности Латвии. В этом канале регулярно восхваляются Россия, ее политический режим, внешняя политика и агрессия против Украины. Там также публикуются призывы совершать кибератаки на учреждения государственного управления Латвии и предприятия частного сектора.
Подписчиков канала призывают собирать информацию об инфраструктуре Национальных вооруженных сил Латвии и союзных сил НАТО на территории страны.
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Кроме того, в канале собирают сведения о латвийских должностных лицах и других известных людях, которые в своей политической и общественной деятельности выступают против развязанной Россией войны в Украине. Как утверждают авторы канала, эту информацию планируется передавать российским спецслужбам и другим учреждениям, чтобы против этих людей могли быть приняты различные меры.
По оценке СГБ, главная цель такой деятельности - влиять в интересах России на общественное мнение и процесс принятия решений в Латвии, оказывая психологическое давление на латвийских должностных лиц и общество.
Ранее сообщалось, что прокуратура Латвии назначила Касему штраф в размере 15 500 евро за помощь России в деятельности, направленной против Латвии. Он признал вину и выплатил штраф.
Изначально Касема задержали в рамках уголовного процесса о возможном нарушении санкций Европейского союза. Позднее дело переквалифицировали на помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии.
С 2017 года по ноябрь 2022 года гражданин Латвии из личных и корыстных побуждений оказывал России интеллектуальную и физическую поддержку.
Обвиняемый осознавал, что одной из задач России является укрепление и расширение ее влияния в странах Балтии и других государствах Европейского союза, в том числе путем действий против государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти, государственного строя и безопасности Латвии в целом.
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Обвиняемый полностью согласился с объемом и юридической квалификацией инкриминируемого ему преступления, признал свою вину и раскаялся.
После вынесения решения в обществе развернулась дискуссия о том, насколько адекватным было наказание, назначенное прокремлевскому активисту и редактору российского СМИ Sputnik Литва Марату Касему.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич после обнародования решения прокуратуры заявил, что "отдельные решения прокуратуры, принятые в последнее время, вызывают ряд вопросов". После этого Совет по юстиции сообщил, что оценит действующую политику наказаний по делам о коррупции и государственной безопасности.
Ранее бывший редактор Sputnik Литва рассказал, как в России разыграли пропагандистский спектакль с пенсионерами из Латвии.