Марат Касем назвал "Антифашистов Прибалтики" проектом российских спецслужб

По словам Касема, проект был создан по заказу Федеральной службы безопасности России. Он утверждает, что руководитель проекта публично рассказывает о подготовке отчетов для спецслужб и составлении списков людей, нелояльных к России, чтобы в случае возможной оккупации их можно было "ликвидировать". При этом Касем признал, что не располагает публичными документами, которые доказывали бы эту связь. По его словам, ему самому предлагали стать экспертом проекта, однако он отказался, узнав о возможных связях с российскими спецслужбами.