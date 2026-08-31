В Латвии распространяется опасная инфекция - все заболевшие попали в больницу

Чаще всего человек заражается, когда бактерия проникает в организм через поврежденную кожу или слизистую оболочку. Это может произойти после укуса клеща, комара или слепня, при контакте с зараженными животными либо загрязненной их выделениями средой, а также при употреблении зараженной воды или продуктов. Возможно и заражение через дыхательные пути - при вдыхании пыли, содержащей возбудитель туляремии. От человека к человеку заболевание не передается.