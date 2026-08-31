В Латвии распространяется опасная инфекция - все заболевшие попали в больницу
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сообщает, что в Латвии растет заболеваемость туляремией. Если в 2025 году было зарегистрировано 11 случаев заболевания, главным образом в конце лета и осенью, то в этом году инфекция уже подтверждена у 17 человек.
Туляремия - острое бактериальное природно-очаговое инфекционное заболевание. Переносчиками инфекции могут быть различные животные, в том числе грызуны - полевки, водяные крысы, ондатры и бобры, а также зайцы, клещи, комары и слепни.
Выделения зараженных животных могут загрязнять воду, почву, зерно, сено и другие объекты окружающей среды. Возбудитель туляремии способен долго сохранять жизнеспособность. Даже после высыхания он может оставаться в пыли и продолжать представлять опасность.
Чаще всего человек заражается, когда бактерия проникает в организм через поврежденную кожу или слизистую оболочку. Это может произойти после укуса клеща, комара или слепня, при контакте с зараженными животными либо загрязненной их выделениями средой, а также при употреблении зараженной воды или продуктов. Возможно и заражение через дыхательные пути - при вдыхании пыли, содержащей возбудитель туляремии. От человека к человеку заболевание не передается.
Туляремия является тяжелой инфекционной болезнью. При правильном лечении летальность составляет около 2%, а без лечения может достигать 5-15%.
Инкубационный период обычно длится 3-5 дней, однако его продолжительность зависит от пути заражения и количества бактерий, попавших в организм.
Болезнь часто начинается внезапно - с высокой температуры, озноба, слабости, головной и мышечной боли. Также могут появиться язва на коже, увеличенные и болезненные лимфатические узлы, боль в горле, воспаление глаз, кашель или пневмония.
Все заболевшие проходили лечение в больнице
Рост числа случаев туляремии в Латвии наблюдался уже во второй половине 2025 года. За десять лет - с 2015 по 2024 год - в стране было зарегистрировано всего семь случаев заболевания. Однако в 2025 году туляремию подтвердили уже у 11 человек.
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Из 17 заболевших в этом году 12 человек, или 71%, - мужчины, еще пять, или 29%, - женщины.
Семь пациентов относятся к возрастной группе от 45 до 64 лет, шесть заболевших старше 65 лет, еще четверым - от 25 до 44 лет. Все пациенты проходили лечение в больнице.
Наиболее заметное распространение туляремии наблюдается в Земгале и Рижском регионе, где зарегистрировано соответственно шесть и пять случаев. В Латгале заболели три человека, в Видземе - два, а в Курземе - один.
Результаты эпидемиологического расследования показывают, что в большинстве случаев заражение было связано с пребыванием на природе. Среди возможных причин - контакт со средой, загрязненной выделениями грызунов, укусы насекомых и вдыхание зараженной пыли.
Как защититься от туляремии
- Во время пребывания на природе используйте средства от насекомых и носите одежду, закрывающую руки и ноги. После возвращения проверьте себя, детей и домашних животных на наличие клещей.
- Не пейте неочищенную воду из рек, озер, родников и небезопасных колодцев. Для питья, приготовления пищи и чистки зубов используйте безопасную кипяченую или бутилированную воду.
- Защищайте продукты и источники воды от грызунов. Не употребляйте пищу, которая могла быть загрязнена их выделениями.
- Избегайте контакта поврежденной кожи с водой, почвой и предметами, которые могут быть загрязнены выделениями грызунов.
- Своевременно обрабатывайте царапины, ссадины и порезы, а также закрывайте их повязкой, особенно перед работой с почвой, водой или животными.
- После пребывания на природе, работы в саду или лесу, а также после контакта с животными тщательно мойте руки водой с мылом.
- Не прикасайтесь к больным или мертвым диким животным. Если контакт с диким животным или добычей необходим, используйте водонепроницаемые перчатки, а затем тщательно вымойте руки.
- Тщательно подвергайте мясо диких животных термической обработке.
- Во время земляных работ, уборки сараев, подвалов и других пыльных помещений старайтесь не поднимать пыль. При необходимости перед уборкой увлажните поверхности.
- Перед стрижкой травы осмотрите территорию. Не проезжайте газонокосилкой по больному или мертвому животному, поскольку в воздух могут попасть зараженные пыль и аэрозоль.
- При работе в местах, которые могут быть загрязнены выделениями грызунов, используйте водонепроницаемые перчатки. Если возможно образование пыли, надевайте респиратор FFP2 или FFP3.
- Регулярно убирайте территорию, косите траву, собирайте и вывозите мусор. Не допускайте появления мест, где грызуны могут прятаться и находить пищу.
- Если вы обнаружили необычно большое количество мертвых зайцев, грызунов или других диких животных, сообщите об этом Продовольственно-ветеринарной службе. Не прикасайтесь к ним без средств индивидуальной защиты.
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Особую осторожность следует соблюдать охотникам, людям, работающим с дикими животными, а также участникам походов и отдыхающим в кемпингах. Они подвергаются повышенному риску заражения туляремией. Эти меры также помогают снизить вероятность заражения другими инфекциями, передающимися животными, в том числе лептоспирозом и лихорадкой Ку.
Когда нужно обращаться к врачу
Если после укуса клеща или другого насекомого, контакта с диким животным или потенциально загрязненной грызунами средой, употребления небезопасной воды либо работы в пыльном помещении появились симптомы туляремии или другой инфекции, необходимо незамедлительно связаться с врачом.
Важно рассказать врачу о возможных факторах риска. Это поможет быстрее установить диагноз и начать лечение.