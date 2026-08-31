Латвия провожает лето теплом: синоптики обещают до +25 градусов
Фото: LETA
Последний понедельник лета принесет солнце и кратковременные дожди.
В Латвии

Латвия провожает лето теплом: синоптики обещают до +25 градусов

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В понедельник, 31 августа, кратковременный дождь ожидается лишь в отдельных районах Латвии, преимущественно на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Небо будет частично покрыто облаками. Подует слабый и умеренный юго-западный ветер, в первой половине дня в Курземе и Видземе его порывы достигнут 13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от +19 градусов в отдельных районах побережья до +25 градусов в Латгале.

В Риге в понедельник осадков не ожидается, временами будет светить солнце. Подует слабый и умеренный юго-западный ветер, воздух прогреется до +23 градусов.

На погоду влияет область низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1007 гектопаскалей на севере Курземе до 1013 гектопаскалей на юго-востоке Латгале.

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