Последний понедельник лета принесет солнце и кратковременные дожди.
В Латвии
Сегодня 09:03
Латвия провожает лето теплом: синоптики обещают до +25 градусов
В понедельник, 31 августа, кратковременный дождь ожидается лишь в отдельных районах Латвии, преимущественно на востоке страны, прогнозируют синоптики.
Небо будет частично покрыто облаками. Подует слабый и умеренный юго-западный ветер, в первой половине дня в Курземе и Видземе его порывы достигнут 13 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит от +19 градусов в отдельных районах побережья до +25 градусов в Латгале.
В Риге в понедельник осадков не ожидается, временами будет светить солнце. Подует слабый и умеренный юго-западный ветер, воздух прогреется до +23 градусов.
На погоду влияет область низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1007 гектопаскалей на севере Курземе до 1013 гектопаскалей на юго-востоке Латгале.